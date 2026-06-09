Megduplázzák a Puskás Arénát: épül a világ legnagyobb stadionja, több ezren dolgoznak a „bronzdobon”

Kétszer nagyobb lesz, mint a Puskás Aréna, és 3000 férőhellyel veri meg a jelenlegi legnagyobb stadiont a már épülő vietnami stadion – írja az Index összefoglalója.

Az ázsiai országban a közeljövőben nem rendeznek semmilyen nagyobb sporteseményt, a kommunista állam mégis úgy tervez, hogy akár olimpiát is megrendezne. Ezért el is kezdődött a Hanoi melletti Trong Dong Stadion építkezése. A létesítmény a tervek szerint a világ legnagyobb stadionja lesz.

A munkát decemberben kezdték el, de már látványos ütemben halad előre, a stadion már most kezd kirajzolódni, miközben több ezer munkás és munkagép dolgozik a helyszínen éjjel-nappal. Az alapkő letételekor jelen volt Pham Minh Chinh miniszterelnök is: a Vietnámi Kommunista Párt 14. Nemzeti Kongresszusának megünneplése alkalmából indult el az építkezés.

A stadion a Thuong Phuc község területére tervezett hatalmas Olimpiai Sportváros része lesz, befogadóképessége 135 000 néző, amivel a világ legnagyobb stadionjává válhat. A stadion megfelel majd a FIFA előírásainak, és a világ legnagyobb kapacitású, teljesen nyitható és zárható tetős stadionja lesz.

A Trong Dong Stadion kinézete szorosan kapcsolódik a vietnámi kulturális örökséghez. Az építészeti elemeket az ősi Dong Son-kultúra bronzdobjainak motívumai ihlették. A tervezők célja az volt, hogy a hagyományos vietnámi szimbólumokat a legmodernebb mérnöki megoldásokkal ötvözzék.