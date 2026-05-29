2026. május 29. péntek Magdolna
Nyitókép: Unplash

Igazi bevándorlóország: 300 ezren kaptak tavaly spanyol állampolgárságot

Infostart / MTI

Rekordszámú, mintegy 300 ezer külföldi kapott spanyol állampolgárságot tavaly, 18,7 százalékkal többen, mint egy évvel korábban – közölte a spanyol statisztikai hivatal (INE).

Nemzetiségi bontásban a listát marokkóiak vezetik, akik közül 42 ezren lettek spanyol állampolgárok, a következő csoport a kolumbiaiaké 37 ezer jóváhagyott kérelemmel, őket a venezuelaiak követik 36 ezerrel.

A lista első tíz helyéből kilencen dél-amerikai országok állnak.

A vonatkozó statisztika 2013-as kezdete óta a legkevesebben, 66 ezren 2017-ben kaptak állampolgárságot a dél-európai országban.

A statisztikai hivatal adataiból az is kiderült, hogy a legtöbb új állampolgárságot Spanyolország tartományai közül Katalóniában és Madridban adták ki.

A életkort tekintve a 30 és 39 éves korosztályban hagyták jóvá a legtöbb kérelmet.

A tavaly spanyol állampolgárságot kapott személyek több mint 55 százaléka nő.

A kérelmezőknek átlagosan hat évbe telt, hogy megszerezzék a spanyol útlevelet.

Az állampolgárság alapvető feltétele a jogszerű és folyamatos spanyolországi tartózkodás. Általánosságban ez tíz év, de például dél-amerikai országok állampolgárai, vagy Európában portugál és andorrai kérelmező esetében két év. Még kevesebb, ha valaki rendelkezik spanyol felmenőkkel, vagy spanyol házastársa van.

2015 óta állampolgári vizsgát is kell tenni, és feltétel még a legalább A2-es szintű nyelvtudás is.

A spanyol jog általánosságban nem ismeri el a kettős állampolgárságot, de kétoldalú megállapodással számos kivétel létezik ez alól például, dél-amerikai országokkal, Portugáliával, vagy Andorrával.

A jogszabályok szerint a szükséges dokumentáció benyújtásától számítva egy éven belül el kell bírálni a kérelmet.

Az idei első negyedév adatai szerint Spanyolországnak már közel 50 millió lakosa van, közülük 7,3 millióan külföldi állampolgárok.
BL-döntő: elárasztják a rendőrök Budapestet a hétvégén

Az UEFA Bajnokok Ligája-döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29. és 31. között. fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén.
 

Dróntámadás érte Romániát – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Sokan elkövetik ezt a súlyos hibát a parkolásnál 2026-ban: percek alatt kész a baj, komoly árat fizethetnek érte

US and Iran 'very close' to deal but 'not there yet', Vance says

