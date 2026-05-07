ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.48
usd:
302.75
bux:
135638.31
2026. május 7. csütörtök Gizella
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mette Frederiksen dán miniszterelnök ismerteti a dán uniós elnökség programját az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. július 8-án.
Nyitókép: Guillaume Horcajuelo

Az EU betiltja az AI „perverz”, beteges tartalmait

Infostart / MTI

Uniós megállapodás született a hamis szexuális képeket generáló mesterséges intelligencia betiltásáról.

A tagállamok és az Európai Parlament megállapodásra jutott a mesterséges intelligencia (MI) olyan szolgáltatásainak betiltásáról az unióban, amelyek hamis szexuális és intim tartalmakat hoznak létre, vagy gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat generálnak – tájékoztatott az Európai Unió Tanácsa és az uniós parlament.

A brüsszeli közlemény szerint a társjogalkotók közötti megállapodás célja, hogy megkönnyítse a szolgáltatók számára a mesterséges intelligenciára vonatkozó uniós rendelet betartását, miközben megőrzi fő rendelkezéseit és kockázatalapú megközelítését.

A felek olyan új, uniós tilalomra vonatkozó rendelkezéssel egészítették ki a szabályozást, amely a gyermekpornográfiát ábrázoló képeket, videókat és hanganyagokat hozhatnak létre, azonosítható személyeket „meztelenítenek le”, vagy szexuális tevékenység közben ábrázolhatják őket a beleegyezésük nélkül.

A tilalom a szexuális, vagy intim tartalom létrehozást lehetővé tevő mesterségesintelligencia-rendszerek forgalomba hozatalára vonatkozik az EU piacán.

Az új szabályozás végleges elfogadása esetén december 2-án lép hatályba. Addig a mesterséges intelligenciát alkalmazó szolgáltatóknak olyan biztosítékokat kell kidolgozniuk, amelyek megakadályozzák az ilyen tartalmak létrehozását.

A megállapodás továbbá egyértelművé teszi, hogy a mesterségesintelligencia-rendszereket ellenőrző uniós hivatal milyen hatáskörökkel rendelkezik az általános célú MI-modelleken alapuló rendszerek felügyeletét illetően, és felsorolja azokat a kivételeket, melyek esetében továbbra is a nemzeti bűnüldözési, határigazgatási és igazságügyi hatóságok és pénzügyi intézmények maradnak illetékesek.

Az ideiglenes megállapodást most az Európai Unió Tanácsának és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Kezdőlap    Külföld    Az EU betiltja az AI „perverz”, beteges tartalmait

európai unió

szex

mesterséges intelligencia

szexuális erőszak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.07. csütörtök, 18:00
Molnár Judit
a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megindult a tőke Magyarországra: 2018 óta nem látott pénz ömlött ingatlanokba

Megindult a tőke Magyarországra: 2018 óta nem látott pénz ömlött ingatlanokba

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Magyarországi befektetési ingatlanpiaca az első negyedévben - írja regionális elemzésében a Colliers. Lengyelország tovább erősítette piaci pozícióját, míg Csehország és Szlovákia a kiugró 2025-ös teljesítmény után némileg visszaesett. Hazánkban a befektetési volumen az első három hónapban meghaladta a 325 millió eurót, ami az egy évvel korábbi közel kétszerese és 2018 óta a legerősebb évkezdetet mutatja.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyet még Londonban sem láttak: vagyonokba fog kerülni az Arsenal-drukkereknek a budapesti BL-döntő

Ilyet még Londonban sem láttak: vagyonokba fog kerülni az Arsenal-drukkereknek a budapesti BL-döntő

Az Arsenal szurkolói komoly logisztikai és pénzügyi kihívással néznek szembe, ha ki szeretnének jutni a Bajnokok Ligája budapesti döntőjére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hantavirus-hit cruise ship on way to Canary Islands after three evacuated

Hantavirus-hit cruise ship on way to Canary Islands after three evacuated

A British man is among three evacuees sent to the Netherlands after displaying symptoms while aboard the MV Hondius.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 7. 11:42
Zavargások Párizsban, 127 embert előállítottak – videó
2026. május 7. 11:06
Szakértő: nem csak a megújuló energiaforrások hibája volt a tavalyi nagy áramszünet
×
×