2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Nyitókép: Ket4up/Getty Images

Drónfelhőt indított Ukrajna, 17 orosz repülőtéren volt gond

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Huszonkilenc ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem a leningrádi régió felett éjszaka, Kirisiben tűz ütött ki az olajfeldolgozó üzemben - közölte Alekszandr Drozgyenko kormányzó kedd reggel a Max messengeren.

Drozgyenko szerint a fő célpont a Szentpétervártól 115 kilométerre található Kirisi városban a Kirisinyeftyeorgszintez olajfeldolgozó volt. Az üzemben a tüzet lokalizálták.

Csuvasföld székvárosában, Csebokszariban három civil sebesült meg az éjszakai dróntámadás következtében. A Brjanszk megyei Gyemjanki községben hárman szenvedtek sérüléseket.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem éjszaka 289 repülőgép típusú ukrán drónt lőtt le húsz régió és az Azovi-tenger fölött. Vnukovo (Moszkva), Szentpétervár, Pszkov, Nyizsnyij Novgorod, Kazany, Nyizsnyekamszk, Penza, Uljanovszk, Orenburg, Ufa, Tambov, Orszk, Csebokszari, Izsevszk, Perm, Cseljabinszk és Bugulma repülőterének forgalmát korlátozták.

A Kommerszant azt közölte, hogy a szentpétervári felhasználók az éjjel tömegesen tapasztaltak zavarokat a mobilinternet-szolgáltatásban. A lap szerint hasonló volt a helyzet Jekatyerinburgban és Kazanyban. Az Interfax hírügynökség négy nagy szolgáltató vállalatra hivatkozva azt írta, hogy Moszkvában és az orosz főváros régiójában május 5-9. között (a 9-i győzelem napi ünnepségekkel bezárólag) korlátozhatják a mobilnet- és az SMS-szolgáltatást.

A mobilnet működését dróntámadásveszély esetén korlátozzák Oroszországban, hogy a hálózatot ne lehessen felhasználni a csapásmérő eszközök irányítására. A digitalizációért felelős minisztérium összeállított egy „fehér listát” a társadalom szempontjából fontos szolgáltatásokról, amelyek még üzemszünet esetén is elérhetők.

Balásy Gyula átadja százmilliárdos értékű kommunikációs cégeit az államnak

OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?

Példátlan lépésre készünek Brüsszelben: két kínai óriáscéget is kitiltanának az EU-s piacról, Magyarország is aggódhat

Iran warns US against being 'dragged back into quagmire' after day of attacks in Strait of Hormuz

