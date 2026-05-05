Drónfelhőt indított Ukrajna, 17 orosz repülőtéren volt gond

Drozgyenko szerint a fő célpont a Szentpétervártól 115 kilométerre található Kirisi városban a Kirisinyeftyeorgszintez olajfeldolgozó volt. Az üzemben a tüzet lokalizálták.

Csuvasföld székvárosában, Csebokszariban három civil sebesült meg az éjszakai dróntámadás következtében. A Brjanszk megyei Gyemjanki községben hárman szenvedtek sérüléseket.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem éjszaka 289 repülőgép típusú ukrán drónt lőtt le húsz régió és az Azovi-tenger fölött. Vnukovo (Moszkva), Szentpétervár, Pszkov, Nyizsnyij Novgorod, Kazany, Nyizsnyekamszk, Penza, Uljanovszk, Orenburg, Ufa, Tambov, Orszk, Csebokszari, Izsevszk, Perm, Cseljabinszk és Bugulma repülőterének forgalmát korlátozták.

A Kommerszant azt közölte, hogy a szentpétervári felhasználók az éjjel tömegesen tapasztaltak zavarokat a mobilinternet-szolgáltatásban. A lap szerint hasonló volt a helyzet Jekatyerinburgban és Kazanyban. Az Interfax hírügynökség négy nagy szolgáltató vállalatra hivatkozva azt írta, hogy Moszkvában és az orosz főváros régiójában május 5-9. között (a 9-i győzelem napi ünnepségekkel bezárólag) korlátozhatják a mobilnet- és az SMS-szolgáltatást.

A mobilnet működését dróntámadásveszély esetén korlátozzák Oroszországban, hogy a hálózatot ne lehessen felhasználni a csapásmérő eszközök irányítására. A digitalizációért felelős minisztérium összeállított egy „fehér listát” a társadalom szempontjából fontos szolgáltatásokról, amelyek még üzemszünet esetén is elérhetők.