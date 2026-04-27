2026. április 27. hétfő Zita
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök újságíróknak nyilatkozik a Takeicsi Szanae japán miniszterelnökkel tartott találkozóján a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. március 19-én, az Irán elleni amerikai-izraeli hadmûvelet kezdete után három héttel. Trump közölte, hogy az Egyesült Államok nem készül szárazföldi erõket küldeni Iránba.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Vád alatt a Trump-vacsorán lövöldöző férfi

Infostart / MTI

Hétfőn egy washingtoni szövetségi bíróság előtt vád alá helyezik Cole Allent, aki szombaton a Donald Trump amerikai elnök részvételével tartott gálavacsora helyszínén tüzet nyitott.

Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter tájékoztatása szerint a vádirat egyelőre két pontból áll: hivatalos személy ellen veszélyes fegyverrel elkövetett erőszak és lőfegyver használata.

Az első vizsgálat eredményei alapján a 31 éves kaliforniai gyanúsított Los Angelesből vonattal utazott Washingtonba, Chicago érintésével. Pénteken vett ki szobát a Washington Hilton hotelben, amelynek nagy rendezvénytermében tartották szombat este a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját. Ez egy hagyományos esemény, amelyre idén mintegy 2500 vendég volt hivatalos, köztük Donald Trump elnök és az adminisztráció számos tagja.

Cole Allenről annyit tudni, hogy számítástechnika-tudománnyal foglalkozó kutató, tanár, aki videójátékokat fejlesztett. Jelenlegi munkahelye egy tudásgondozással foglalkozó vállalkozás a kaliforniai Torrance-ben.

Családtagjai a meghallgatásukon arról számoltak be, hogy

Allen többször tett radikális kijelentéseket. Az elmondásuk szerint a férfi arról beszélt: „valamit" tenni fog annak érdekében, hogy megoldja a világban ma létező problémákat.

A kihallgatott rokonok elmondták, a férfi rendszeresen járt lőtérre, hogy legálisan tartott lőfegyverével gyakoroljon.

A támadás idején a férfinél egy kézi lőfegyver és egy vadászpuska volt, valamint több kés.

A Trump-adminisztráció vasárnap, a támadásra hivatkozva a Fehér Ház épületegyüttesének részeként épülő bálterem kivitelezését akadályozó per megszüntetésére szólította fel a bírósági eljárás kezdeményezőit.

Brett A. Shumate, igazságügyi miniszterhelyettes, és szövetségi főügyészhelyettes nyilvános levelében úgy fogalmazott, hogy a támadó Trump elnök életére tört, ezúttal a Washington Hilton szállodában, ahol az elnöki részvételre alkalmas egyetlen bálterem található a fővárosban. A miniszterhelyettes szerint a fegyveres incidens csak aláhúzza egy nagy rendezvények megtartására alkalmas, biztonságos épület szükségességét a nehezen biztosítható külső helyszínek helyett.

Emlékeztetett arra, hogy 45 évvel ezelőtt szintén a Washington Hilton hotelben érte fegyveres merénylet Ronald Reagan akkori elnököt.

Donald Trump a Fehér Ház keleti szárnyának helyén egy nagy méretű, több ezer vendég befogadására alkalmas bálterem építését rendelte el tavaly. A kivitelezés hónapok óta zajlik, ami ellen egy műemlékvédelemmel foglalkozó szervezet indított pert, azt kérve, hogy a bíróság állítsa le az építkezést.

Súlyos csapás érte a Krímet, Dobropillja komoly nyomás alá került - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Súlyos csapás érte a Krímet, Dobropillja komoly nyomás alá került - Híreink az ukrán frontról hétfőn

A háború eddigi egyik legsúlyosabb támadása érte az orosz megszállás alatt álló Krímet: az ukrán haderő egy nap alatt több mint 200 drónt indított a félsziget ellen. Az orosz erők nagy erőkkel támadják Dobropillját Zaporizzsja megyében, az ukrán Deepstate térkép be is satírozta a térséget szürkével, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy elveszett a település. Trump nemrég arról beszélt egy interjúban: nem igaz, hogy teljesen borultak volna a béketárgyalások, rendszeres kontaktban van Ukrajna és Oroszország vezetésével is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac

Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac

A magyar vásárlók még mindig az árat nézik elsőként, de közben már simán kifizetnek 600-700 forintot a gyors szállításért.

Trump says he 'wasn't worried' during Washington press dinner shooting

Trump says he 'wasn't worried' during Washington press dinner shooting

CBS News, the BBC's US partner, reports the suspect wrote a document saying he wanted to target Trump administration officials. He is due in court on Monday.

2026. április 27. 07:16
Ezek szerint mégis halnak meg észak-koreai katonák az ukrán fronton orosz oldalon
2026. április 27. 04:15
Kapukon keresztül juthatunk el az Adriára, sok pénzt kérnek majd el az autósoktól az idén
