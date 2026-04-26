2026. április 26. vasárnap Ervin
Egy úgynevezett molotov koktél, házi készítésű gyújtóbomba.
Nyitókép: Unsplash

Vészjósló bombarobbantás Belfastban

Infostart / MTI

Gyilkossági kísérletként kezeli az észak-írországi rendőrség azt az autórobbantást, amelyet egyelőre ismeretlen tettesek hajtottak végre Belfast egyik délnyugati elővárosának rendőrőrse előtt.

A járműbe rejtett pokolgép vasárnapra virradóra robbant fel az északír főváros Dunmurry nevű negyedében. Személyi sérülés nem történt.

Az incidens vizsgálatát az észak-írországi rendőrség (Police Service of Northern Ireland, PSNI) vasárnap délutáni tájékoztatása szerint a terrorellenes ügyosztály irányítja.

Bobby Singleton, a PSNI főparancsnok-helyettese ugyanakkor közölte azt is, hogy a rendőrség a robbantást jelenleg nem terrorcselekményként, hanem gyilkossági kísérletként kezeli.

Az autót, amelyben a pokolgép felrobbant, előzőleg Belfast nyugati városnegyedében lopták el. A tettesek a jármű elhagyására kényszerítették a tulajdonost, és elhajtottak a gépkocsival.

Michelle O'Neill, Észak-Írország katolikus miniszterelnöke és a protestáns közösséget képviselő Emma Little-Pengelly miniszterelnök-helyettes egyaránt éles hangvételű nyilatkozatban ítélte el a robbantást.

Emma Little-Pengelly

a rendőrségi közleménnyel ellentétben terrorcselekménynek nevezte az incidenst.

Hasonló támadások rendkívül ritkán fordulnak elő az 1998-as nagypénteki rendezési megállapodás óta Észak-Írországban.

Az egyezmény által elindított megbékélési folyamat eredményeként a legnagyobb britpárti erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) és a radikális britellenes katolikus mozgalom fő pártja, a Sinn Féin jelenleg együtt kormányozza Észak-Írországot, olyan egységkormányt alkotva, amely a korábbi évtizedek súlyos, több ezer halálos áldozattal járó felekezeti villongásainak időszakában teljesen elképzelhetetlen lett volna.

A belfasti kormány élén Észak-Írország 105 éves történetében először áll katolikus miniszterelnök Michelle O'Neill, a Sinn Féin alelnöke személyében.

