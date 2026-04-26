Pokoli fotók a Japánban tomboló tűzvészről

A tűz által elpusztított terület nagysága vasárnap kora reggel már 1373 hektár volt, ami 7 százalékos növekedés az előző naphoz képest.

A lángok fenyegetik az Ivate prefektúrában fekvő Ocucsi település lakóövezeteit a Csendes-óceán partján - egy olyan városét, amely lakosságának közel egytizedét vesztette el Japán egyik legsúlyosabb katasztrófájában, a 2011. márciusi földrengésben és szökőárban.

Ocucsi lakosságának mintegy harmadát, 3233 embert evakuáltak a városból.

Kozo Hirano, Ocucsi polgármestere egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a tüzet helikopterekkel a levegőből oltják, ám a száraz időjárás és a szél elősegíti a lángok terjedését.

Ocucsi, 2026. április 24. Erdõtûz lángjai a Japán északkeleti részén fekvõ Ocucsiban 2026. április 23-án. MTI/EPA/Jiji Press

A Japán Tűz- és Katasztrófavédelmi Ügynökség honlapján azt közölte, hogy eddig egyetlen sérültet regisztráltak, aki egy evakuációs központban esett el és könnyű sérüléseket szenvedett.

A japán meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint vasárnap és hétfőn nem várható eső a régióban, kedden viszont rövid ideig tartó záporra lehet számítani.

Az egyre szárazabb téli időjárás megnövelte az erdőtüzek veszélyét Japánban. A múlt év elején, ugyancsak Ivate tartományban, Ofunato városnál pusztított az utóbbi fél évszázad legnagyobb erdőtüze, amelyben 2900 hektár növényzet égett le.