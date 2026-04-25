INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.43
usd:
311.85
bux:
133872.25
2026. április 25. szombat Márk
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Az ukrán elnöki sajtószolgálat felvételén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Kijevben 2025. február 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Zelenszkij tárgyalna Oroszországgal – bizonyos feltételekkel

Infostart / MTI

Ukrajna hajlandó valamely azerbajdzsáni helyszínen tárgyalni Oroszországgal a háború lezárásáról – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton Bakuban, Ilham Aliyev azeri elnökkel folytatott megbeszélései után.

„Megvitattuk a béketörekvéseket. Ukrajna számára nagyon fontos, hogy Oroszországban legyen szilárd elhatározás ennek az igazságtalan háborúnak a lezárására. Természetesen nagyra értékeljük partnereink szerepvállalását a közvetítésben. Elmondtuk Azerbajdzsán elnökének, hogy készek vagyunk háromoldalú tárgyalásokra is. Ilyeneket már tartottunk Törökországban és az amerikai partnereinkkel Svájcban” – idézte az Ukrinform hírügynökség Zelenszkijt.

Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna kész a lehető leghamarabb egyeztetéseket kezdeni Azerbajdzsánban, amennyiben Oroszország is készen áll a diplomáciai megoldásra.

Zelenszkij azt mondta, hogy azeri látogatásán aláírtak hat dokumentumot, köztük biztonsági megállapodásokat.

„Ma hat dokumentumot írtunk alá, különböző területeken. A részleteket tárgyalódelegációink később mindenképpen ismertetik. Most a legfontosabb terület a biztonság és a védelmi ipari komplexum. Ukrajna bizonyította ebben a háborúban, hogy ellen tud állni az agresszornak, és most megosztja tapasztalatait” – jelentette ki.

Zelenszkij külön kiemelte, hogy a nyílt háború alatt többször is találkozott már az azeri elnökkel, de ez volt az első hivatalos látogatása az országban. „Köszönöm Azerbajdzsánnak, hogy támogatja szuverenitásunk és területi integritásunk megőrzését. Ukrajna is mindig így tett Azerbajdzsánnal szemben” – fűzte hozzá az államfő.

Kezdőlap    Külföld    Zelenszkij tárgyalna Oroszországgal – bizonyos feltételekkel

oroszország

ukrajna

azerbajdzsán

tárgyalás

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kitalálta az orvoskamara, hogyan ássák alá az „orvosbárók” feudalisztikus világát

Kitalálta az orvoskamara, hogyan ássák alá az „orvosbárók" feudalisztikus világát
Az úgynevezett orvosbárói struktúrák leépítésének lehetőségeiről készített vitairatot a Magyar Orvosi Kamara. A szervezet álláspontja szerint ezek a rendszerek idegenek az egészségügytől, a jól működő ellátásban nincsenek leválthatatlan, nagyhatalmú szereplők. A MOK tavaly egy felmérést is készített, amely szerint csaknem minden második orvos tapasztalja azt, hogy hátráltatta a karrierjét a hatalmi háló. Álmos Péter, az orvoskamara elnöke beszélt a részletekről az InfoRádióban.
Óriási megtiszteltetés és hatalmas felelősség számomra, hogy külügyminiszteri feladataim mellett a Tisza-kormány miniszterelnök-helyetteseként is szolgálhatom Magyarországot – írta Orbán Anita a közösségi oldalán, miután Magyar Péter bejelentette helyettesét.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Papp Zsolt György
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Átbillent karbonegyensúly: a trópusi erdők már több szenet bocsátanak ki, mint amennyit megkötnek

Átbillent karbonegyensúly: a trópusi erdők már több szenet bocsátanak ki, mint amennyit megkötnek

A trópusi erdők normál körülmények között a légköri szén-dioxid egyik legfontosabb természetes elnyelői. Két friss, műholdas adatokon alapuló tanulmány azonban azt mutatja, hogy ez az egyensúly mindkét nagy trópusi erdőövezetben – Afrikában és az Amazonas medencéjében is – megbillent. Az emberi tevékenység és az éghajlati szélsőségek együttes hatására a trópusi vegetáció egyre inkább szénkibocsátóvá válik, ami komolyan veszélyezteti a párizsi klímamegállapodás céljainak elérését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a leendő egészségügyi miniszter az életmentő gyógyszerek támogatásáról: ennek fele se tréfa

Megszólalt a leendő egészségügyi miniszter az életmentő gyógyszerek támogatásáról: ennek fele se tréfa

Nem &quot;gigantikus új rendszert kellene építeni, hanem egy kisebb, de tisztább, követhetőbb és számonkérhetőbb modellt&quot; - mondta a Tisza Párt egészségügyi miniszter jelöltje.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Explosions and gunfire as armed groups launch coordinated attacks across Mali

Explosions and gunfire as armed groups launch coordinated attacks across Mali

Witnesses report clashes in the centre and north of the country in what has been described as the largest jihadist attack in years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×