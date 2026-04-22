2026. április 22. szerda
Police light on a car of the german police
Nyitókép: fhm/Getty Images

Bombafenyegetést kapott több iskola és egy reptér Montenegró fővárosában

Infostart / MTI

Bombariadó miatt szerda reggel több montenegrói iskolát kiürítettek, miközben a podgoricai repülőtéren is robbanószerkezetről érkezett bejelentés – közölte a montenegrói közszolgálati televízió (RTCG) rendőrségi tájékoztatás alapján.

A rendőrség megerősítette, hogy körlevél formájában fenyegető e-mail érkezett több oktatási intézményhez számos montenegrói településen.

A Vijesti.me hírportál információi szerint a kormány, a rendőrség, a Nemzetbiztonsági Ügynökség és több sajtótermék is megkapta az üzenetet, amelyben 24 iskola ellen helyeztek kilátásba támadást egy automata fegyverről készült fénykép kíséretében. A feladó azonban nem nevezte meg, hogy pontosan mely iskolákról van szó.

Ezzel egy időben a podgoricai repülőtéren is bombafenyegetés miatt indult vizsgálat. A bejelentés szerint egy, az Egyesült Királyságba, Londonba tartó járat egyik utasánál helyeztek el robbanószerkezetet.

A fenyegető e-mailt a montenegrói kormány, a rendőrség és a Nemzetbiztonsági Ügynökség címére küldték ugyanarról a szolgáltatóról, ahonnan korábban az iskoláknak szóló bombariadók is érkeztek.

A levél szerint az érintett járatnak 9.30-kor kellett volna elindulnia Podgoricából, ugyanakkor a repülőtér hivatalos honlapján az szerepel, hogy a londoni járat indulását 10.30-ra tervezték, míg a Londonból érkező repülőgép landolását egy órával korábbra várták.

A rendőrség minden helyszínen ellenőrzést végez.

Az utóbbi néhány hétben a nyugat-balkáni országokban megnőtt a pokolgépes fenyegetések száma, eddig azonban mindegyik hamisnak bizonyult.

Komoly átrendeződés: egyre több a 30 év alatti a lakáshitelpiacon

Megvan a leendő Tisza-kormány kancelláriaminisztere

Csizmadia Ervin: személyzeti kérdésekben is újdonságot mutat a Tisza Párt

Kijev felvette a kapcsolatot a Tisza-kormány leendő külügyminiszterével

Megvan az új ciklus kezdőnapja – Május 9-én alakul meg az új Országgyűlés

Rekord számú nő a magyar parlamentben – lássuk az uniós összehasonlítást!

Meglátogatta az a bizonyos iskolavezetői csoport Magyar Pétert

Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Tűz alatt Zaporizzsja és Harkiv, indulhat a 90 milliárd eurós uniós hitel Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

A világ másik végén buktatták le a magyar drogbárót - taxisnak adta ki magát

Third ship attacked in Strait of Hormuz after Trump extends Iran ceasefire

2026. április 22. 12:14
Kijev felvette a kapcsolatot a Tisza-kormány leendő külügyminiszterével
2026. április 22. 10:32
Izrael halálos légicsapást mért Kelet-Libanonra
