Három olajvezeték // Detail of giant blue-colored water pipes, a peculiar system used to pump away ground-water from flooded foundations of construction sites.
Nyitókép: Busà Photography/Getty Images

Oroszország blokkolja a németek olaját

Oroszország bekeményít: május 1-től más úton kell olajat szereznie Németországnak.

Oroszország május 1-től arra készül, hogy nem engedi át a Barátság-vezetéken azt az olajat, amit Németország Kazahsztántól vásárol.

A Reuters információjára hivatkozva az Economx azt írja, hogy erről az oroszok már értesítették a kazah és a német partnereket. Az orosz energiaügyi minisztérium azonban nem reagált a Reuters megkeresésére, Dimitrij Peszkov szóvivő például nem is tud hasonló intézkedésről, vagy ilyen tervekről.

A német-orosz viszony olajfronton is meglehetősen terhelt. Például azóta, hogy 2022-ben Németország lefoglalta a Rosznyeft német leányvállalatának eszközeit.

Tavaly az NSZK-ba irányuló kazah olajexport a Barátság vezetéken keresztül 2,1 millió tonnát tett ki, 44 százalékkal a 2024-es mennyiség felett – írja a lap.

A Barátság-vezeték északi ága Fehéroroszországon és Lengyelországon át tart Németországba. A tranzitot többször megszakították ukrán dróntámadások, amelyek a csővezeték oroszországi szakaszait támadták.

Kedden a Kreml szóvivője arról is beszélt, hogy Moszkva kész újraindítani az olajtranzitot Magyarország felé a vezeték déli leágazásán.

Egyelőre nagyon úgy fest, hogy holnap folytatódni fog az Irán-Amerika / Izrael háború, az elmúlt hetek tárgyalásai ellenére minden jel arra mutat, hogy a kéthetes tűzszünetet nem hosszabbítják meg a felek.

A közelmúltbeli feszültségek és lezárási fenyegetések rávilágítottak arra, hogy a világkereskedelem és az energiaellátás mennyire kiszolgáltatott a szűk tengeri átjáróknak.

US President Donald Trump says he expects "to be bombing" if no progress is made as Wednesday's ceasefire deadline looms.

