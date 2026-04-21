A Volkswagent még az ág is húzza, két nagy márka láthatja kárát az újabb költségcsökkentésnek

Az elmúlt hetekben több hír is érkezett arról, hogy a VW a takarékosság jegyében költségcsökkentésre törekszik. Az okot az értékesítési nehézségek, a rendkívül erőteljes, Európát behálózó kínai konkurencia és a regnáló amerikai elnök, Donald Trump vámháborúja jelentették.

Oliver Blume vezérigazgató a közelmúltban ismertette, hogy 2030-ig 50 ezer munkahely beszüntetését tervezik.

Szóba jött a tíz németországi gyár közül a leggyengébben teljesítő osnabrücki üzem bezárása is, az előzetes hírek szerint ez azonban lekerülhet a napirendről, miután a cég az üzemben „mentőövként” fegyvergyártásba is kezdenek. Alig néhány nappal ezelőtt a vezérigazgató azt hangsúlyozta, hogy új stratégiára van szükség, és utalt a profilbővítés lehetőségére is. Információk szerint a első lépést az izraeli Vaskupola rakétavédelmi rendszer különböző alkatrészek gyártásával történő támogatása jelentheti.

A legfrissebb hírek azonban nem a profilbővítést erősítik. Ezúttal is a vezérigazgató tájékoztatott arról, hogy a konszern az elkövetkező években egymillió autóval tervezi csökkenteni a termelési kapacitást.

A Manager Magazin üzleti lapnak nyilatkozó, a céget 2020 óta irányító Blume azt hangoztatta, hogy a „túlkapacitás” hosszú távon nem tartható fenn a vállalat számára. Elismerte, hogy

a mai piaci és versenyhelyzetben a múltban alkalmazott hosszabb távú volumentervezés irreális.

A német portálok ugyanakkor emlékeztettek arra, hogy a cég az elmúlt években már ilyen lépésre kényszerült Kínában, ahol mintegy egymillióval csökkentette az értékesítési kapacitást. A hírek szerint 2028-ig tervezett hasonló csökkentés Európát, a gyártók közül pedig

a Volkswagent valamint az Audit „sújtaná”.

Blume szerint ezek a költségcsökkentő intézkedések a csoport válaszát jelentik a globális piac hatalmas kihívásaira. Az interjúban ismételten utalt az amerikai elnök nevéhez fűződő vámokra, a kínai verseny nyomására, illetve a zsugorodó európai piacra, kiegészítve mindezt a közel-keleti háború hatásaival.

Utalt arra is, hogy mindez mit jelent a a németországi gyárak számára, és megerősítette a VW szándékát a fegyveriparba történő bekapcsolódásra.