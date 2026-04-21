ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.28
usd:
309.03
bux:
135597.34
2026. április 21. kedd Konrád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Elkészült autók a Volkswagen (VW) zwickaui összeszerelőüzeménél 2020. február 25-én. Az előző napon újraindult a koronavírus terjedése miatt leállított termelés a Volkswagen legtöbb kínai gyárában. A járműgyártásban világelső Volkswagen-csoport januári eladásai éves szinten 11,3 százalékkal estek Kínában, amely a világ legnagyobb járműpiaca.
Nyitókép: MTI/EPA/Uwe Meinhold

A Volkswagent még az ág is húzza, két nagy márka láthatja kárát az újabb költségcsökkentésnek

Infostart

A maga módján előre menekül a világ egyik egyik vezető autógyára, a Volkswagen. Az 1937-ben alapított, wolsburgi székhelyű cég fennállása egyik legsúlyosabb válságát éli, amit különböző módokon igyekszik enyhíteni. A legújabb terv a globális értékesítés csökkentése.

Az elmúlt hetekben több hír is érkezett arról, hogy a VW a takarékosság jegyében költségcsökkentésre törekszik. Az okot az értékesítési nehézségek, a rendkívül erőteljes, Európát behálózó kínai konkurencia és a regnáló amerikai elnök, Donald Trump vámháborúja jelentették.

Oliver Blume vezérigazgató a közelmúltban ismertette, hogy 2030-ig 50 ezer munkahely beszüntetését tervezik.

Szóba jött a tíz németországi gyár közül a leggyengébben teljesítő osnabrücki üzem bezárása is, az előzetes hírek szerint ez azonban lekerülhet a napirendről, miután a cég az üzemben „mentőövként” fegyvergyártásba is kezdenek. Alig néhány nappal ezelőtt a vezérigazgató azt hangsúlyozta, hogy új stratégiára van szükség, és utalt a profilbővítés lehetőségére is. Információk szerint a első lépést az izraeli Vaskupola rakétavédelmi rendszer különböző alkatrészek gyártásával történő támogatása jelentheti.

A legfrissebb hírek azonban nem a profilbővítést erősítik. Ezúttal is a vezérigazgató tájékoztatott arról, hogy a konszern az elkövetkező években egymillió autóval tervezi csökkenteni a termelési kapacitást.

A Manager Magazin üzleti lapnak nyilatkozó, a céget 2020 óta irányító Blume azt hangoztatta, hogy a „túlkapacitás” hosszú távon nem tartható fenn a vállalat számára. Elismerte, hogy

a mai piaci és versenyhelyzetben a múltban alkalmazott hosszabb távú volumentervezés irreális.

A német portálok ugyanakkor emlékeztettek arra, hogy a cég az elmúlt években már ilyen lépésre kényszerült Kínában, ahol mintegy egymillióval csökkentette az értékesítési kapacitást. A hírek szerint 2028-ig tervezett hasonló csökkentés Európát, a gyártók közül pedig

a Volkswagent valamint az Audit „sújtaná”.

Blume szerint ezek a költségcsökkentő intézkedések a csoport válaszát jelentik a globális piac hatalmas kihívásaira. Az interjúban ismételten utalt az amerikai elnök nevéhez fűződő vámokra, a kínai verseny nyomására, illetve a zsugorodó európai piacra, kiegészítve mindezt a közel-keleti háború hatásaival.

Utalt arra is, hogy mindez mit jelent a a németországi gyárak számára, és megerősítette a VW szándékát a fegyveriparba történő bekapcsolódásra.

németország

értékesítés

autógyártás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

inforadio
ARÉNA
2026.04.21. kedd, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Merész célt tűzött ki a közszolgák nyugdíjalapja, sok milliárdos lakásvagyont mozdít meg érte

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutál erős lineup a SZEN-en: Desh, Beton.Hofi és Nótár Mary is Győrbe érkezik - itt a teljes program

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he 'expects to be bombing' if no progress made in Iran talks

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 21. 16:56
Ukrán bejelentés a Barátság kőolajvezetékről
2026. április 21. 16:44
Ukrán támadás érte a Barátság egyik szivattyúállomását
×
×