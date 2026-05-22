Infostart.hu
eur:
358.93
usd:
309.55
bux:
130109.9
2026. május 22. péntek Júlia, Rita
Aszály sújtotta vidék.
Nyitókép: Getty Images / Daniel Garrido

Kemény magyar szigor jöhet az ukrán termékekre

Infostart / MTI

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta: a takarmánygyártók és állattenyésztők érdekeit is figyelembe kell venni, a legfontosabb a magyar élelmiszer-biztonság fenntartása.

Aszályos időszakban valós veszélyt jelent az ukrán gabona árletörő hatása, ezért korlátozni kell – írta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pénteken Facebook oldalán.

A jelenlegi árszinteken az ukrán gabona nem kalkulál a magyar piacra. Az import Lengyelországból és Szlovákiából érkezik

– fogalmazott.

Hangsúlyozta, figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztők érdekeit is a döntéseknél. A legfontosabb cél az élelmiszer-biztonság fenntartása. A biztonság, az egészségügyi biztonságot kiemelten jelenti az ellátásbiztonság mellet.

Magyarországra 2025 szeptembere és 2026 márciusa között 405 ezer tonna import kukorica érkezett, ami a becsült teljes éves felhasználás több mint 11 százaléka, a behozatal dinamikájából és a kukorica idei vetésterületében bekövetkezett visszaesésből kiindulva nem kizárt, hogy az import a teljes, szeptember-augusztusi időszakban eléri, illetve meghaladja majd a 700 ezer tonnát . A szeptember-március között behozott kukorica 50 százaléka Lengyelországból, 36 százaléka Szlovákiából származott.

Lengyelország és Szlovákia jelenleg is tiltja az ukrán kukorica közvetlen importját, csak a tranzit engedélyezett

– jegyezte meg. Szerinte Magyarország a klímaváltozás következtében hosszabb távon kukoricából valószínűsíthetően legfeljebb önellátásra lesz képes, emiatt takarmányipara, állattenyésztése, valamint keményítő-, izocukor- és etanolgyártása a termény tonnáján nagyságrendileg 30-40 euró árelőnyt veszít el, amit részben a versenyképesebb áron elérhető importtal igyekszik kompenzálni.

Ukrajnában a géntechnológiailag módosított növények termesztése már tiltott, e téren az európai uniós jogharmonizáció teljes mértékben 2026 szeptemberétől valósul meg – hívta fel a figyelmet a miniszter a Facebookon közzétett bejegyzésében.

Csütörtökön Bóna Szabolcs arról írt közösségi oldalán, hogy

a Tisza-kormány az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja.

A Tisza-kormány álláspontja egyértelmű, „nem fogjuk engedni, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermék veszélybe sodorja a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását”.

Az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen.

A miniszter később azt is közölte csütörtökön a közösségi oldalán, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a tiltás feloldása után május 18. és 20. között Ukrajnából összesen 6 szállítmány tervezett behozatalát jelentették be. Ebből négy szállítmány fehér cukrot (91 tonna) jelentettek be, ami nem szerepelt a behozatalt tiltó listán; két szállítmány pedig hántolt, lapított, pelyhesített vagy darát gabona, gabonacsíra – tette hozzá.

Jón a háromnapos hétvége, így lesz zárva minden – mutatjuk a részleteket
Szombaton „hagyományos” nyitva tartás, de várhatóan óriási roham lesz a boltokban, vasárnap-hétfőn pedig a boltok zárva lesznek – a szokásos kivételekkel, mint a benzinkutak, nonstop üzletek, dohányboltok, virágüzletek. Vigyázzunk az online rendeléssel is, jellemzően vasárnap és hétfőn csak ételt szállítanak ki! Kedden minden visszaáll a normál kerékvágásba.
 

Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

Rohamosan fogy a magyar népesség, hat év alatt 200 ezer fővel lettünk kevesebben

Magyarország népessége hat év alatt 200 ezer fővel csökkent: a 2020-as 9,69 millióról 2026 elejére 9,49 millióra apadt a lakosságszám. A népességfogyás nem magyar sajátosság, hanem közép-kelet-európai régiós trend, miközben az Európai Unió teljes lakossága évről évre növekszik. A demográfiai folyamatok komoly gazdasági kihívást is jelentenek Magyarországnak: a foglalkoztatottak számának növelésére épülő gazdasági modell elérte a korlátait, a 2030-as évek közepétől pedig olyan léptékű változást hozhat a Ratkó-unokák tömeges nyugdíjba vonulása, ami jó eséllyel az állami nyugdíjrendszer feltételeinek szigorítását teszi majd szükségessé.

Ennyi volt, befejezi az olimpiai bronzérmes magyar sportoló: érzelmes posztban búcsúzott el

A sportoló megható üzenetben jelentette be visszavonulását: azt hangsúlyozta, hogy bár a döntést nem volt könnyű meghozni, hálás az elmúlt évekért.

Nato chief welcomes US sending 5,000 troops to Poland

President Trump's announcement on Thursday night came ahead of a meeting of Nato foreign ministers.

