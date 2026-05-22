Infostart.hu
2026. május 22. péntek Júlia, Rita
Hegedüs Éva, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke.
Nyitókép: Magyar Közgazdasági Társaság

Hegedüs Évát választották a Magyar Közgazdasági Társaság elnökének

Az MKT 132 éves történetében először lesz női elnöke a civil szervezetnek.

Egyhangú szavazással Hegedüs Évát, a Gránit Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatóját, az egyesület eddigi főtitkárát választotta elnökének a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT). Hegedüs Éva kilenc év után váltja a poszton Pleschinger Gyulát, akit az MKT örökös tiszteletbeli elnökének választottak a küldöttek. Az MKT 132 éves történetében Hegedüs Éva az első női elnöke a civil szervezetnek.

A hazai közgazdász szakma legjelentősebb szakmai egyesületének főtitkára az MKT eddigi titkárságvezetője, Nagy Gábor Miklós lett. Az egyesület elnökségébe új tagként választották be a küldöttek Darvas Zsoltot, a brüsszeli Bruegel Intézet kutatóját, a Corvinus tudományos főmunkatársát.

A megalapításának 132. évfordulóját május 27-én ünneplő MKT-nak mintegy 3 ezer tagja, 30 szakosztálya és 16 megyei szervezete van. Évente mintegy 80–100 szakmai konferenciával szolgálja tagjait és a gazdaság ügyei iránt érdeklődő, széles közvéleményt.

A közlemény szerint a május 22-én a Budapesti Corvinus Egyetemen megtartott tisztújító közgyűlésen az egyesület leköszönő elnöke, Pleschinger Gyula beszámolt az elmúlt évek eredményeiről a küldötteknek. Elmondta, hogy

az elmúlt években hat új szakosztállyal gyarapodott és valószínűleg a legaktívabb szakmai civil szervezetté vált az MKT,

amelynek aktivitását a Covid sem törte meg, sőt a digitalizáció eredményeként megerősödve jött ki a pandémiából az MKT. Az egyesület szakmai rendezvényei ma már szinte kivétel nélkül élőben követhetők és visszanézhetők a YouTube-on. Ezen rendezvények – kiemelten a szakma legnagyobb éves konferenciáinak számító közgazdász-vándorgyűlések – és az ezekkel járó, számottevő sajtóvisszhang egyfajta közéleti szerepet és súlyt is ad az MKT-nak, amelynek alapszabályban megfogalmazott célja, hogy platformot teremtsen a szakpolitikai vitáknak, és szakmai javaslatokkal segítse a döntéshozók munkáját – ahogyan ezt az elmúlt kilenc évben rendszeresen meg is tette.

Tervek, célok

A következő évek terveiről szólva a megválasztott elnök, Hegedüs Éva elmondta: az MKT egy olyan erős szakmai közösség, ahol a nyílt és őszinte párbeszéd, az érdemi szakmai vita, a pártatlanság és a függetlenség megőrzendő érték, az MKT hitelességének a záloga.

Az új elnök a „megőrizve megújulni” gondolat jegyében szeretné még láthatóbbá tenni a Magyar Közgazdasági Társaságot.

Mint mondta, az egyesület szeretne az elkövetkező időszakban koncentráltabban és hangsúlyosabban válaszokat keresni a legégetőbb társadalmi, gazdasági és geopolitikai kihívásokra, mint amilyen az euró bevezetése, a magyar gazdaság innovációs képességének erősítése; a mesterséges intelligencia terjedése; vagy éppen a demográfiai folyamatok. Hegedüs Éva hangsúlyozta: az egyesület számára stratégiai kérdés a fiatalok minél szélesebb körének a megnyerése. Ennek érdekében többek között egy mentorprogramot tervez elindítani az egyesület közgazdász hallgatóknak és pályakezdő fiataloknak helyi, megyei szinten és országosan egyaránt.

Az MKT a vidéki szervezeteikkel való együttműködést kiemelt fontosságúnak tartja. A társaság vidéki aktivitásának erősítésére ezért további együttműködéseket kíván kötni az MKT a gazdasági képzést folytató egyetemekkel, valamint keresi az együttműködést a területi kamarákkal és a VOSZ helyi szervezeteivel is.

Az ország egyik legbefolyásosabb üzletasszonya az új elnök

A Magyar Közgazdasági Társaság új elnöke Hegedüs Éva közgazdász, bankár, a Gránit Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója. 1979-ben diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1981 és 1996 között különböző államigazgatási szerveknél dolgozott, 1993-tól 1997-ig a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára volt. 1997 és 2000 között a Földhitel- és Jelzálogbank vezérigazgató-helyettese, 2000 és 2002 között pedig a Gazdasági Minisztérium stratégiai és energiaügyi helyettes államtitkáraként tevékenykedett, ahol a magyar energiaszektor liberalizációjáért felelt, valamint a lakáshitelek szabályozásáért volt felelős. 2002 és 2006 között az OTP Bank Nyrt. vezérigazgató-helyettese és az OTP Lakástakarékpénztár Zrt. igazgatóságának elnöke, 2006-tól 2010-ig pedig a BG Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. és a BG Magyarország Lízing Zrt. elnök-vezérigazgatója volt. 2010 májusa óta a Gránit Bank Nyrt. vezérigazgatója, később elnöke is.

2013 óta Bankszövetség igazgatóságának tagja. Tevékenységét számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték el. 2015-ben a MasterCard – Az Év Bankja díjátadón a magyar bankvezetők az Év Bankárának választották. 2017-ben a Magyar Gazdaságért Díjat, 2020-ban az Év Menedzsere díjat vehette át. 2025-ben sorozatban hetedik alkalommal választotta Magyarország legbefolyásosabb üzletasszonyának a Forbes magazin, 2024-ben pedig elnyerte az EY Év Vállalkozója díjat. 2025 óta a Közép- és Kelet-európai Bankszövetség (BACEE) alelnöke. 2014 óta a Magyar Közgazdasági Társaság főtitkára, 2026. június elsejétől az MKT elnöke.

A főtitkári poszton Nagy Gábor Miklós lett Hegedüs Éva utódja

Az MKT új főtitkára, Nagy Gábor Miklós közgazdász, kommunikációs szakember. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen diplomázott 1999-ben. Csaknem tíz évig dolgozott gazdasági újságíróként a Hajdú-bihari Naplónál, és rendszeresen publikált a Világgazdaságban is, majd a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kommunikációs vezetői, később a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kommunikációs főosztályvezetői posztját töltötte be. Egy éven át a Magyar Újságírók Országos Szövetségének küldöttgyűlési elnöke volt, valamint európai uniós projektekben kommunikációs tanácsadóként dolgozott. Immár 19 éve a Magyar Közgazdasági Társaság titkárságvezetője, 2026. június elsejétől az egyesület főtitkára.

