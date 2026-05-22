ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.06
usd:
309.13
bux:
0
2026. május 22. péntek Júlia, Rita
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
A csíksomlyói búcsúba induló Székely Gyors és Csíksomlyó Expressz zarándokvonatok búcsúztatása a budapesti Keleti pályaudvaron 2016. május 13-án. A két vonat Budapestről egy tizenhat kocsiból álló szerelvényként indult Erdélybe, ahol különválva érik el Csíksomlyót. A csaknem fél kilométer hosszú vonatot Szent Mártont ábrázoló mozdony húzza, és mintegy 1200 zarándok utazik rajta.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Együtt most már a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz

Infostart / MTI

A mintegy fél kilométer hosszú közös szerelvényt a Tamási Áron emlékére felmatricázott mozdony vontatja.

Elindult a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói búcsúba, Erdélybe péntek hajnalban – közölte Petrus György, az utazást szervező Kárpáteurópa Utazási Iroda vezetője.

A Csíksomlyó expressz Szombathelyről indult a hajnali órákban, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom és Tatabánya érintésével érkezett a budapesti Keleti pályaudvarra. A Csíksomlyó expresszt itt összekapcsolták a Székely gyorssal, és a két vonat elindult Szolnokon, Békéscsabán át Erdély felé a négynapos ünnepi programokra.

A mintegy fél kilométer hosszú közös szerelvényt a Tamási Áron emlékére felmatricázott mozdony vontatja.

A vonatok utasai szombaton részt vesznek a búcsúi szentmisén, vasárnap a történelmi Magyarország egykori, ezeréves határára, Gyimesbükkre mennek, ahol misén és egész napos ünnepségen vesznek részt a vonat díszvendégeivel, Varga Miklós érdemes művésszel és Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas érdemes művésszel. A zarándokok itt átadják a székely, csángó, erdélyi magyar gyerekek javára a vonaton gyűjtött adományokat.

Csíksomlyón az első búcsújárást a legenda szerint 1567-ben tartották, amikor János Zsigmond fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekezett, Szűz Mária segítségét kérte, majd legyőzte János Zsigmond seregét a Hargita Tolvajos-hágójában. A diadal után újfent Csíksomlyón adtak hálát, egyben fogadalmat tettek, hogy pünkösd szombatján minden évben elzarándokolnak oda.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    Együtt most már a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz

vonat

csíksomlyói búcsú

csíksomlyó expressz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.22. péntek, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Teljesítette Magyar Péter kérést Sulyok Tamás: nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáit

Teljesítette Magyar Péter kérést Sulyok Tamás: nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáit

Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor-palota a honlapján péntek reggel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kettős csapás éri a szervezetünket a hétvégén: hiába a csodás idő, ez sokakat ágyba parancsolhat

Kettős csapás éri a szervezetünket a hétvégén: hiába a csodás idő, ez sokakat ágyba parancsolhat

Pénteken és szombaton is sok napsütésre van kilátás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says Cuba is threat to US as Havana accuses him of 'lies'

Rubio says Cuba is threat to US as Havana accuses him of 'lies'

Cuba's foreign minister accused Rubio of trying to "instigate a military aggression".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 21. 20:40
Lebegés a fénytérben – a gyermekek számára is élvezhető kiállítás tekinthető meg Balatonfüreden
2026. május 21. 11:33
Már csak egy hónap, és itt a Múzeumok Éjszakája
×
×