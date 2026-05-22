Együtt most már a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz

Elindult a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói búcsúba, Erdélybe péntek hajnalban – közölte Petrus György, az utazást szervező Kárpáteurópa Utazási Iroda vezetője.

A Csíksomlyó expressz Szombathelyről indult a hajnali órákban, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom és Tatabánya érintésével érkezett a budapesti Keleti pályaudvarra. A Csíksomlyó expresszt itt összekapcsolták a Székely gyorssal, és a két vonat elindult Szolnokon, Békéscsabán át Erdély felé a négynapos ünnepi programokra.

A mintegy fél kilométer hosszú közös szerelvényt a Tamási Áron emlékére felmatricázott mozdony vontatja.

A vonatok utasai szombaton részt vesznek a búcsúi szentmisén, vasárnap a történelmi Magyarország egykori, ezeréves határára, Gyimesbükkre mennek, ahol misén és egész napos ünnepségen vesznek részt a vonat díszvendégeivel, Varga Miklós érdemes művésszel és Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas érdemes művésszel. A zarándokok itt átadják a székely, csángó, erdélyi magyar gyerekek javára a vonaton gyűjtött adományokat.

Csíksomlyón az első búcsújárást a legenda szerint 1567-ben tartották, amikor János Zsigmond fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekezett, Szűz Mária segítségét kérte, majd legyőzte János Zsigmond seregét a Hargita Tolvajos-hágójában. A diadal után újfent Csíksomlyón adtak hálát, egyben fogadalmat tettek, hogy pünkösd szombatján minden évben elzarándokolnak oda.