Tiszaújvárosi Mol-robbanás – Eloltották a tüzet, egy halott, egy életveszélyes sérült

Sikerült eloltani a péntek délelőtti robbanás során keletkezett tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében – közölte péntek késő délelőtt a katasztrófavédelem borsodi szóvivője.
Dojcsák Dávid elmondta, az utómunkálatok még zajlanak, az egységek biztosítják a helyszínt. A helyszínre érkezett katasztrófavédelmi mobil labor veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem mért – erősítette meg a szóvivő. A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek délelőtt az Olefin 1 üzem újraindítása során történt robbanás, amelyben egy ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek.
