Tiszaújvárosi Mol-robbanás – Eloltották a tüzet, egy halott, egy életveszélyes sérült

Csütörtök este erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben, miután kedvező hírek érkeztek az amerikai–iráni tárgyalásokról, amelyek egy átfogó megállapodás közelségét jelezték. Péntek reggelre azonban mérséklődött a magyar deviza lendülete: az euró 359, a dollár 309 forint körül jegyzett. A nap fő eseménye a Moody's hitelminősítő esti felülvizsgálata lehet, amelytől a piac nem vár leminősítést, de kilátásjavítást sem. Emellett fontos makroadatok is napvilágot látnak: itthon a beruházási statisztika és az államháztartási jelentés kerül fókuszba.