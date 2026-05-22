Leó pápa nekiment a mesterséges intelligenciának

Az egyházfő emlékeztetett, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikája május 25-én, pünkösdhétfőn jelenik meg.

Remélem, hogy a dokumentum választ adhat a mesterséges intelligencia jelentette kihívásra – mondta XIV. Leó.

A pápa a kommunikációval, kultúrával és oktatással foglalkozó vatikáni hivatalok nemzetközi konferenciáján szólalt fel, amelyet a tömegtájékoztatás egyházi világnapja alkalmából tartottak a Vatikánban.

XIV. Leó úgy vélte, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai, a digitális eszközök alkalmazását az emberiség szolgálatába kell állítani – tette hozzá.

A pápa felhívta a figyelmet az erkölcsi viszonyítási pontok nélküli technológiai fejlődés veszélyeire: „a chatbotok és más technológiák kihasználják az emberi kapcsolatok iránti szükségletünket”.

Osztotta az aggodalmat a mesterséges intelligencia gyermekek és fiatalok testi és szellemi fejlődésére gyakorolt hatása miatt, kiemelve, hogy a szülők és oktatók feladata megtanítani a digitális eszközök mértéktartó használatát.

Hangsúlyozta, hogy a digitális ismeretterjesztésnek tartalmaznia kell az Istent és az emberiséget érintő igazságokat is: „az egyház megszólítva érzi magát a digitális, információs és mesterséges intelligenciára épülő kompetenciák elsajátítása elősegítésében az oktatási rendszeren belül”.