Nyomoz a NAV a kulturális alap ügyében

„A Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatások kapcsán a NAV költségvetési csalás, valamint hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást. A büntetőeljárás eredményessége és a nyomozás érdekére tekintettel az üggyel kapcsolatban jelenleg nincs nyilvánosságra hozható információ” – írta a NAV a Telexnek arra a levelére, amelyben arról érdeklődtek, indult-e nyomozás azokkal a támogatásokkal összefüggésben, amelyekből az NKA milliárdokkal támogatta az elmúlt években az egyik közismert hegedűművészt.

Hétfőn Tarr Zoltán elrendelte az NKA kifizetéseinek felfüggesztését, majd kedden reggel felfüggesztette tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, az NKA-nál futó pályázatok lebonyolításával megbízott intézmény, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatóját.