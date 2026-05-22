Nyitókép: Getty Images/ Carrastock

Szent Gellért sorsán osztozott az agyonlőtt férfi

Infostart / MTI

A szerb rendőrség egy hordóban elásva találta meg annak a férfinak a holttestét, akit a múlt héten egy étteremben, feltehetően szervezett bűnözéshez köthető leszámolás során lőttek agyon.

Egy hordóban elásva találták meg annak a férfinak a holttestét, akit a múlt héten egy étteremben, feltehetően szervezett bűnözéshez köthető leszámolás során lőttek agyon – közölte a belgrádi ügyészség, a hírt csütörtök késő este a szerb elnök is megerősítette.

Az alvilághoz köthető Aleksandar Nesovic azt követően tűnt el, hogy az azóta leváltott és őrizetbe vett belgrádi rendőrfőnök, Veselin Milic május 12-én egy belgrádi étterembe hívta őt, hogy egy másik, szintén bűnözői körökhöz kapcsolódó férfival, Sasa Vukoviccsal fennálló nézeteltéréseit rendezze. A békítés helyett azonban újabb vita tört ki, amelynek során a tanúk szerint Sasa Vukovic fegyvert rántott, majd több lövéssel megölte Aleksandar Nesovicot.

Az ügyészség korábban azt közölte, hogy Veselin Milic és három testőre – akik szintén rendőrök – a történtek után segítséget nyújtottak az ügy szereplőinek. Ketten elszállították a holttestet, míg a volt rendőrfőnök egy másik rendőr társaságában a kávézóban maradt, hogy eltüntesse a nyomokat és törölje a biztonsági kamerák felvételeit. A gyilkosság körülményeit vizsgáló nyomozás keretében eddig tíz embert, köztük négy rendőrt állítottak elő emberölés és más bűncselekmények gyanújával.

A belgrádi ügyészség csütörtöki közleménye szerint „a keresett A.N. feltételezett holttestét egy hordóban találták meg”, amelyet Belgrádtól mintegy 40 kilométerre fekvő Indjija területén ástak el. A holttesten boncolást és DNS-vizsgálatot végeznek.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök csütörtök késő este a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, szinte száz százalék, hogy a keresett személyt találták meg, az elkövetőknek pedig felelniük kell tetteikért, mert senki nem állhat a törvény felett.

Mi lesz a Margitszigeti Színházzal? – Bán Teodóra az Arénában

A Margitszigeti Színház idén is változatos műsorral várja a nézőket a nyári szezonban. Mint az InfoRádió Aréna című műsorában Bán Teodóra ügyvezető igazgató elmondta, a közös állami-önkormányzati vezetés ennek az intézménynek megfelelő, de még azoknak is, akik kizárólag fővárosi fenntartásban működnek.
Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

Történelmi csúcs után a végére fogyott el a lendület Amerikában

Robbanás történt a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén, a halálos áldozatot is követelő baleset hírére nagyot esett a Mol árfolyama, a magyar tőzsde pedig a kedvező nemzetközi részvénypiaci környezettel szembe menve egyre nagyobb mínuszban van. Európához hasonlóan Amerikában is az emelkedésé a főszerep, a Dow index ráadásul új történelmi csúcsra is került, majd a nap végére kicsit leadott az emelkedésből.

Orbán Anita NATO-főtitkárral egyeztetett az európai biztonsági helyzetről és Ukrajnáról

A Tisza-kormány új külpolitikai irányát jelezheti Orbán Anita találkozója a NATO-főtitkárral.

Rubio tries to reassure Nato allies over US troop deployments

President Donald Trump says he wants to send more troops to Poland, a week after his officials cancelled a similar deployment.

