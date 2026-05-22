Nincsen Liverpool-játékos az angol vb-keretben

Nem került be a keretbe Cole Palmer (Chelsea), Phil Foden (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Luke Shaw és Harry Maguire (mindkettő Manchester United) sem. Nincsen a kiválasztottak között Liverpool-játékos.
Kerettag ellenben a szaúdi liga „ezüstcipőse”, Ivan Toney, a vb idején már 36 éves Jordan Henderson és a Manchester City tartalékkapusa, James Trafford is.
Kapusok: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)
Védők: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)
Középpályások: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
Csatárok: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern München), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, kölcsönben a Manchester Unitedtől), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (el-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)