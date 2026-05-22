Brutális veszteséget szenvedett a méregdrága amerikai drónflotta

Az Egyesült Államok legalább 24, de valószínűleg inkább 30 méregdrága MQ-9 Reaper katonai drónt vesztett az iráni háborúban – írja a Bloomberg híradása nyomán a Portfolio.

A lap úgy tudja, az elvesztett drónok nagy részét az iráni légvédelem lőtte le, de olyan is volt, amelyik balesetet szenvedett, és olyan is, ami ugyan visszatért a bázisra, de találatot kapott és használhatatlanná vált. Mint írják,

az amerikai Reaper-flotta 20 százaléka váhatott harcképtelenné az iráni harcokban, a kár pedig közel 1 milliárd dollár is lehet.

Az MQ-9 Reaper a világ egyik legdrágább és legkomplexebb drónrendszere, egy ilyen gép beszerzési költségét minimum 34 millió dollárra, azaz több mint 10 milliárd forintra becsülik. Mi több, a kezelők kiképzésével, a tárolással és a szállítással együtt egy ilyen eszköz még ennél is sokkal több pénzt emészthet fel életciklusa során.