ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.58
usd:
309
bux:
130074.47
2026. május 22. péntek Júlia, Rita
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendőrségi kordonjelző szaga bűncselekmény helyszínén, vagy műveleti területnél.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Till Tamás-ügy: felmentették a nyomozó rendőröket a vádak alól

Infostart / MTI

A bíróság felmentette az eljáró rendőröket a kényszervallatás vádja alól, nem bizonyult igaznak az ügy vádlottjának állítása.

Bűncselekmény hiányában felmentette a kényszervallatás vádja alól a Till Tamás meggyilkolása ügyében nyomozó rendőröket a Szegedi Törvényszék katonai tanácsa pénteken.

Petőfi Attila címzetes vezérőrnagy és két kollégája ellen a bajai kisfiú meggyilkolásával megvádolt férfi kezdeményezett pótmagánvádas eljárást, azt állítva fenyegetéssel, kényszerítéssel vették rá arra, hogy ismerje be a 2000 májusában elkövetett bűncselekményt.

Az Égető Sándor hadbíró alezredes vezette tanács megállapította,

nem történtek meg a férfi által állítottak, amelyek szerint a kihallgatást végzők durván fenyegették, zsarolták volna, annak érdekében, hogy beismerő vallomást tegyen.

A rendőrséget 2024. június 11-én keresték meg az ügyészségtől azzal, hogy egy emberrablás vádlottja felajánlotta, ügye kedvezőbb elbírálása érdekében megmondja, hol található meg Till Tamás holtteste, és azt is, ki követte el a gyilkosságot. Meghallgatása során kiderült, az információ forrása egy bajai születésű, állami gondozásban felnövő férfi volt, akit tanúként hallgattak meg.

A férfi által adott információk alapján megtalálták a kisfiú maradványait, de a nyomozás során kiderült, a gyilkosság nem történhetett meg úgy, ahogy azt ő előadta, ezért a férfit 2024. november 28-ra beidézték tanúvallomása újabb kiegészítésére.

A rendőrségen – ahol ügyvéd társaságában jelent meg – a férfi változtatott korábbi vallomásán és már azt mondta, hogy állításával ellentétben a kisfiú halálának időpontjában jelen volt a helyszínen és segédkezett a holttest eltüntetésében. A férfinak több alkalommal is felajánlották, hogy poligráfos vizsgálattal támassza alá vallomását, de ezzel a lehetőséggel csak azután élt, hogy az általa elmondottakon újra változtatva beismerte az emberölést. Részletesen beszámolt arról, hogyan gyilkolta meg a kisfiút, a vallomást a poligráfos szakértő előtt, majd egy újabb kihallgatása során és a pszichológus szakértői vizsgálaton is megismételte.

A nyomozást irányító rendőröknek az azt felügyelő ügyésszel együtt már a kihallgatást megelőzően az volt az álláspontjuk, hogy a férfi által elkövetett bűncselekmény elévült és erről a beszéltek is az ügyvédjével.

A férfi csak azt követően hivatkozott arra, hogy kényszer, fenyegetés hatására tett beismerő vallomást, amikor az ügyészségi álláspont megváltozott, és a korábbival ellentétben úgy ítélték meg, a bűncselekmény nem évült el.

Égető Sándor tanácsvezető bíró az indoklás során kifejtette, a bizonyítékok értékelése során a legnagyobb súlyt a férfi jogi képviselője vallomásának tulajdonították, aki elmondta, jelenlétében nem fenyegették meg ügyfelét és ilyenről más sem számolt be neki. Ezt támasztották alá más vallomások és azok az SMS-ek, fotók is, melyeket a férfi küldött a vallomást követő napokban Petőfi Attilának.

A férfi és jogi képviselője fellebbezést jelentett be a rendőrök bűnösségének megállapítása érdekében.

Tóth Géza, Petőfi Attila védője javasolta, hogy a törvényszék hamis vád bűntette miatt tegyen feljelentést a férfi ellen. Ezt az ügyvéd prevenciós szempontból is fontosnak tartotta, hiszen a döntés megmutatja a társadalom számára, hol van a törvényes védekezés határa. A bírói tanács azonban az indítványról nem hozott döntést.

A férfival szemben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntett vádja miatt a Kecskeméti Törvényszéken április 29-én kezdődött el a per. Vele szemben az ügyészség arra az esetre, ha – a szerdai előkészítő ülésen – beismerte volna a bűnösségét és lemondott volna a tárgyalás jogáról – a törvényi maximumnak megfelelő - 15 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.

A férfi azonban tagadta a gyilkosság elkövetését, így bűnösségéről tárgyaláson fognak dönteni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Till Tamás-ügy: felmentették a nyomozó rendőröket a vádak alól

gyilkosság

felmentés

vád

nyomozás

till tamás

kényszervallatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Üzemi baleset történt Tiszaújvárosban – egy kétgyermekes családapa vesztette életét

Üzemi baleset történt Tiszaújvárosban – egy kétgyermekes családapa vesztette életét
Sikerült eloltani a péntek délelőtti robbanás során keletkezett tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa vesztette életét, ketten súlyosan, négy könnyebben megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszínen tartott péntek délutáni sajtótájékoztatón. Kapitány István szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben. A vizsgálat megkezdődött, a kormány is részt vesz benne és részletes tájékoztatást adnak róla.
 

Eloltották a tüzet, egy halott, egy életveszélyes sérült

Tiszaújvárosi robbanás – Sulyok Tamás államfő megrendült

Bejelentést tett a Mol a tiszaújvárosi tragédia kapcsán

Hegedűs Zsolt: a sérülteket Debrecenben és Miskolcon ápolják, a Honvédkórház készenlétben

VIDEÓ
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.22. péntek, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elesett az M7-es, az M1-es és az M3-as is

Elesett az M7-es, az M1-es és az M3-as is

Rendkívül erős a forgalom az országos gyorsforgalmi és főúthálózaton is, írja az Utinform.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási fordulat jöhet a Közel-Keleten: kiszivárgott az alku, ami mindent felforgathat

Óriási fordulat jöhet a Közel-Keleten: kiszivárgott az alku, ami mindent felforgathat

A tervezet szerint megnyílhat a Hormuzi-szoros, és az USA fokozatosan oldhatná fel a szankciókat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK scientists developing new Ebola vaccine that could be ready in months

UK scientists developing new Ebola vaccine that could be ready in months

The rare species of Ebola involved - known as Bundibugyo - kills around a third of those infected and has no proven vaccine yet.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 22. 12:30
Halálos balesetet okozott a német motoros, a bíróság örökre letilthatja az utakról
2026. május 22. 11:09
Saját feleségét futtatta külföldön, a keresetét hazautaltatta
×
×