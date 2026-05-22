ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.41
usd:
308.66
bux:
129728.5
2026. május 22. péntek Júlia, Rita
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
MOL benzinkút.
Nyitókép: MOLGroup

Fontos haladékot kapott a Mol

Infostart / MTI

Szerb energiaügyi miniszter: a Mol további két hetet kapott a NIS ügyében zajló tárgyalások lezárására.

Szerbiát most értesítették, hogy a magyar Mol olajtársaság további két hetet kapott arra, hogy lezárja a tárgyalásokat az orosz Gazpromnyefty vállalattal a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz tulajdonrészének megvásárlásáról – közölte Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter péntek este az Instagramon.

A tárcavezető azt írta: a szerb kormány Aleksandar Vucic államfő vezetésével továbbra is tárgyalásokat folytat a Mollal a részvényesi szerződés ügyében. Hangsúlyozta, hogy a helyzet összetett, ugyanakkor a szerb állam célja hosszú távú megoldást találni és megvédeni Szerbia érdekeit.

Aleksandar Vucic a napokban többször is nyilatkozott arról, hogy nem haladnak jól a tárgyalások a Mollal, és nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig megszületik a megállapodás.

Az államfő hangsúlyozta, hogy sürgősen megoldást kell találni a helyzetre, mert a jelenlegi bizonytalanság hosszú távon fenntarthatatlan.

Kedvező körülményként említette, hogy a NIS működési engedélye június 16-áig érvényes, így a nyersolaj továbbra is zavartalanul érkezik az Adria kőolajvezetéken keresztül a pancsovai finomítóba.

Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter korábban úgy nyilatkozott, hogy Szerbia számára ez a legfontosabb nyitott kérdés, mivel a finomító működése közvetlenül érinti az ellátásbiztonságot és a szerbiai piac lefedettségét. Szerbia már a kezdetektől jelezte, hogy ha nem lesz más lehetőség, készen áll maga megvásárolni az orosz tulajdonrészt a NIS-ben.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná az 56,15 százalékos részesedést.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Fontos haladékot kapott a Mol

mol

szerbia

nis

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

Tiszaújvárosi robbanás: két sérültet hazaengedtek a miskolci kórházból

Eloltották a tüzet, egy halott, egy életveszélyes sérült

Tiszaújvárosi robbanás – Sulyok Tamás államfő megrendült

Bejelentést tett a Mol a tiszaújvárosi tragédia kapcsán

Hegedűs Zsolt: a sérülteket Debrecenben és Miskolcon ápolják, a Honvédkórház készenlétben

VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Menetel a Wall Street, a közel-keleti fejleményekre várnak a befektetők

Menetel a Wall Street, a közel-keleti fejleményekre várnak a befektetők

Robbanás történt a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén, a halálos áldozatot is követelő baleset hírére nagyot esett a Mol árfolyama, a magyar tőzsde pedig a kedvező nemzetközi részvénypiaci környezettel szembe menve egyre nagyobb mínuszban van. Európához hasonlóan Amerikában is az emelkedésé a főszerep, a Dow index ráadásul új történelmi csúcsra is került.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő, mi tartja életben a magyar építőipart: egyetlen gigaprojekt húzta fel a számokat

Meglepő, mi tartja életben a magyar építőipart: egyetlen gigaprojekt húzta fel a számokat

Első ránézésre nem indult rosszul az év az építőiparban, de a számokat erősen torzítja egy óriásberuházás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio tries to reassure Nato allies over US troop deployments

Rubio tries to reassure Nato allies over US troop deployments

President Donald Trump says he wants to send more troops to Poland, a week after his officials cancelled a similar deployment.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 22. 19:08
Brutális veszteséget szenvedett a méregdrága amerikai drónflotta
2026. május 22. 18:32
Gálik Zoltán: az Ukrajnának ajánlott speciális státuszt nem ismeri az uniós jog, de politikai megegyezés lehet róla
×
×