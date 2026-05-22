A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelye 2026. május 22-én, miután robbanás történt az Olefin 1 üzem újraindítása során. A balesetben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek.
Mol-robbanás, Hernádi Zsolt: ez egy üzemi baleset volt – cikkünk frissül!

ELŐZMÉNYEK

Kétgyermekes családapa hunyt el – mondta Kapitány István miniszter. Sikerült eloltani a péntek délelőtti robbanás során keletkezett tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy ember meghalt, kettős súlyosan, négy könnyebben megsérült. Veszélyes anyag nem került a levegőbe a katasztrófavédelem szerint. Cikkünk frissül!

Az utómunkálatok még zajlanak, az egységek biztosítják a helyszínt. A helyszínre érkezett katasztrófavédelmi mobil labor veszélyes anyagból határérték feletti koncentrációt nem mért. A tűzoltók már elvonultak a helyszínről.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás –közölte a Mol Nyrt., hozzátéve: a vállalatcsoport az elhunyt kollégát saját halottjának tekinti. A közjogi méltóságok és a pártok is kifejezték részvétüket. Két súlyos és két könnyebb égési sérültet Debrecenben látnak el.

A helyszínre utazott Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója is, akik közös sajtótájékoztatót tartanak.

Hernádi Zsolt elmondta: 8:41-kor jött az értesítés a robbanásról az Olefin1 üzemből, ahol karbantartás zajlott. Szénhidrogén robbant be váratlanul a csővezetéknél. Ez egy üzemi baleset, semmilyen külső behatás nem volt, semmilyen ilyen következtetést levonni nem szabad – fogalmazott.

Káros anyag nem került a levegőbe – mondta. Szörnyű dolog történt, egy kollégánk meghalt, kilenc megsérült – fogalmazott.

Az üzemegység azonnal leállt, megkezdtük a „kifáklyázást” – mondta. Részvétét fejezte ki az elhunyt és a sérültek családjának. Mint mondta, a biztosításon túl a Mol támogatni fogja a családot.

Az eset kivizsgálása zajlik. Megnézzük, történt-e emberi mulasztás, és hogy a jövőben ne történhessen ilyen – mondta Hernádi Zsolt, hozzátéve: itt Tiszaújvárosban 2021-ben történt hasonló baleset. Folyamatosan fejlesztik a belső előírásokat, hogy ne történhessen hasonló – mondta.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter őszinte részvétét fejezte ki a családnak, az elhunyt dolgozó feleségének és két gyermekének, és a kormány is megtesz mindent a család támogatására – mondta. Hozzátette: három perc alatt kiértek a robbanás után az illetékes egységek és megkezdték a mentést. A miniszter elmondta: fontos a részletes vizsgálat a jövőre nézve is.

Kapitány István szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására.

Holnap nem változik az üzemanyagok piaci nagykereskedelmi ára, derül ki a holtankoljak adataiból. Ez a fogyasztói árakat amúgy sem érintené, hiszen továbbra is a védett árak vannak érvényben.

A cég a márciusban zárult negyedik negyedévben 21,6 milliárd dolláros csoportszintű árbevételt ért el.

President Trump's announcement on Thursday night came ahead of a meeting of Nato foreign ministers.

