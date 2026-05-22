Halálos robbanás történt a Mol üzemében – részvétet nyilvánított a kormányfő

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van, erről adott hírt Magyar Péter a Facebook-oldalán, a miniszterelnök őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. Mint írta, Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával.

A Mol később azt közölte, hogy a tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is. Az egységek több oldalról, vízágyúkkal és habsugarakkal oltják a tüzet, hűtik a rendszert – tették hozzá.

Fülöp György tiszaújvárosi polgármester szerint egyelőre nincs szükség lakosságvédelmi intézkedésre.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője közölte, a mentők a tömeges baleseti protokoll szerint vonultak ki a helyszínre, ahova három mentőhelikopter és számos mentőegység érkezett.