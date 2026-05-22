Infostart.hu
2026. május 22. péntek Júlia, Rita
Robbanás a tiszaújvárosi Mol-üzemben
Nyitókép: Gráf András / Tiszaújváros Live / Facebook

Halálos robbanás történt a Mol üzemében – részvétet nyilvánított a kormányfő

ELŐZMÉNYEK

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van, erről adott hírt Magyar Péter a Facebook-oldalán, a miniszterelnök őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. Mint írta, Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával.

A Mol később azt közölte, hogy a tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is. Az egységek több oldalról, vízágyúkkal és habsugarakkal oltják a tüzet, hűtik a rendszert – tették hozzá.

Fülöp György tiszaújvárosi polgármester szerint egyelőre nincs szükség lakosságvédelmi intézkedésre.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője közölte, a mentők a tömeges baleseti protokoll szerint vonultak ki a helyszínre, ahova három mentőhelikopter és számos mentőegység érkezett.

Megborul az időjárás: eső nem lesz és a Brit-szigeteken melegebb lehet, mint a török riviérán

Május utolsó harmadában ismét a megszokottnál jóval szárazabbra fordul térségünk időjárása. Visszatér egy korábbról már jól ismert légköri elrendeződés, amely minimális csapadékot, illetve a meleg időszakok és a rövid lehűlések váltakozását hozza magával - írja a Weather on Maps.

Halálos tévhit él a magyarokban: nyáron is lecsaphat az otthonok néma gyilkosa, rengetegen veszik félvállról a veszélyt

Magyarországon minden évben több száz szén-monoxid-mérgezés történik, amelyek közül több tragédiával végződik - és nem feltétlenül a fűtési szezonban.

Rubio says Cuba is threat to US as Havana accuses him of 'lies'

Cuba's foreign minister accused Rubio of trying to "instigate a military aggression".

2026. május 22. 10:14
Megjelentek a mentők, folyamatosan szállítják el a sérülteket a tiszaújvárosi Mol-üzemből
2026. május 22. 10:10
Mol-robbanás Tiszaújvárosban – megszólalt a polgármester
