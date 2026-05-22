Nem kapott nyugtatót, ezért ököllel törte be a patika ajtaját egy soproni nő

Vádat emeltek azzal a nővel szemben, aki ököllel törte be az egyik soproni patika ajtaját, amiért nem kapott nyugtatót – írja a 24.hu.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség közölte: a nő tavaly áprilisban ittasan bement a gyógyszertárba, ahol nyugtatót akart kiváltani. A patikában azonban arról tájékoztatták, hogy az általa bediktált TAJ-számon nem írtak fel nyugtatót.

A nő ekkor olyan dühös lett, hogy kifelé menet ököllel beleütött a patika üvegajtajába, ami pókhálósan betört.

Az elkövető magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen. Az ügyészség pénzbüntetést kért a garázdasággal és rongálással vádolt nőre azzal, hogy kötelezzék őt a több száz ezer forintos kár megfizetésére is.

