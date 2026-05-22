Horn Gábor: a szaktárcák visszaállítása két okból is fontos

Bizonyos értelemben a Tisza-kormány egy sajátos koalíciós kormány, mert sokféle ember, sokféle szakpolitikai értelemben létező személyiség alkotja – kérdés, hogy tudnak-e majd és hogyan együttműködni, és ki lesz a koordinátor, aki megteremti azt a fajta kohéziót, ami elkerülhetetlen egy ilyen kormányzati csapatban – fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Szerinte az igazán jó az lenne, ha maga miniszterelnök lenne ez a személy, hiszen a miniszterelnök tudja ezt hitelesen képviselni, neki kell a nagy koordinátornak lennie. Lehet, hogy van, de Magyar Péternek ezt a fajta képességét még nem láttuk – tette hozzá Horn Gábor, aki egyébként látja a logikát a tárcafelosztásban.

Nagyon örömtelinek nevezte a szaktárcák rendszerének visszaállítását, hogy ismét van önálló oktatásügyi-, egészségügyi- szociális- vagy kulturális tárca. Ezt két okból is fontosnak tartja: egyrészt üzenetértéke van, másrészt nagyon komoly szakmai értéke, ugyanis így „van hova fordulni, még ha a nem is tudnak csodát tenni”.

Felidézte, annak idején – kormánykoalícióban – ők is csináltak reformokat (az SZDSZ-szel), de megbuktak vele, többek között azért, mert egy „abszolút monarchia módjára” azt gondolták, jobban tudják, hogy a szakmának mire van szüksége, rájuk kényszerítve a maguk elképzeléseit. „Máig is azt gondolom, hogy igazunk volt, de nem lehet az érintettek ellenében cselekedni” – jegyezte meg.

Ha viszont van szakminiszter, akkor van hova fordulni, és a szakma megkaphatja azt a fajta „élményt”, hogy van kivel megbeszélni az ügyeket, még akkor is, hogyha a végén számukra kedvezőtlen döntés születik. De egészen más a hozzáállás, ha az ember érzi, meghallgatják. „Tehát önmagában az, hogy például nem egy rendőr felügyeli a szaktárcákat, szerintem az egy óriási előrelépés az oktatás egészségügy, szociálpolitika területén” – tette hozzá Horn Gábor.

