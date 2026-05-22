ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.35
usd:
308.95
bux:
129728.5
2026. május 22. péntek Júlia, Rita
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Horn Gábor: a szaktárcák visszaállítása két okból is fontos

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint üzenetértéke és szakmai jelentősége is van annak, hogy külön szaktárcák jöttek létre az oktatás, az egészségügy és a szociálpolitika területén. Horn Gábor ezt jelentős előrelépésnek nevezte az InfoRádió Aréna című műsorában.

Bizonyos értelemben a Tisza-kormány egy sajátos koalíciós kormány, mert sokféle ember, sokféle szakpolitikai értelemben létező személyiség alkotja – kérdés, hogy tudnak-e majd és hogyan együttműködni, és ki lesz a koordinátor, aki megteremti azt a fajta kohéziót, ami elkerülhetetlen egy ilyen kormányzati csapatban – fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Szerinte az igazán jó az lenne, ha maga miniszterelnök lenne ez a személy, hiszen a miniszterelnök tudja ezt hitelesen képviselni, neki kell a nagy koordinátornak lennie. Lehet, hogy van, de Magyar Péternek ezt a fajta képességét még nem láttuk – tette hozzá Horn Gábor, aki egyébként látja a logikát a tárcafelosztásban.

Nagyon örömtelinek nevezte a szaktárcák rendszerének visszaállítását, hogy ismét van önálló oktatásügyi-, egészségügyi- szociális- vagy kulturális tárca. Ezt két okból is fontosnak tartja: egyrészt üzenetértéke van, másrészt nagyon komoly szakmai értéke, ugyanis így „van hova fordulni, még ha a nem is tudnak csodát tenni”.

Felidézte, annak idején – kormánykoalícióban – ők is csináltak reformokat (az SZDSZ-szel), de megbuktak vele, többek között azért, mert egy „abszolút monarchia módjára” azt gondolták, jobban tudják, hogy a szakmának mire van szüksége, rájuk kényszerítve a maguk elképzeléseit. „Máig is azt gondolom, hogy igazunk volt, de nem lehet az érintettek ellenében cselekedni” – jegyezte meg.

Ha viszont van szakminiszter, akkor van hova fordulni, és a szakma megkaphatja azt a fajta „élményt”, hogy van kivel megbeszélni az ügyeket, még akkor is, hogyha a végén számukra kedvezőtlen döntés születik. De egészen más a hozzáállás, ha az ember érzi, meghallgatják. „Tehát önmagában az, hogy például nem egy rendőr felügyeli a szaktárcákat, szerintem az egy óriási előrelépés az oktatás egészségügy, szociálpolitika területén” – tette hozzá Horn Gábor.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette. A teljes beszélgetést megnézhetik és meghallgathatják alább.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Horn Gábor: a szaktárcák visszaállítása két okból is fontos

aréna

horn gábor

republikon alapítvány

szaktárca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Erste Bank: 4 százalékra ugró infláció és 1,4 százalékos GDP-növekedés jöhet

Erste Bank: 4 százalékra ugró infláció és 1,4 százalékos GDP-növekedés jöhet
Ha májusban nem ad jelzést az MNB a kamatcsökkentésről, akkor hónapokat kell várni egy ilyen lépésre – mondta Nyeste Orsolya. Az InfoRádió arról is kérdezte az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét, hogy milyen várakozásaik vannak a GDP-arányos deficit alakulására idén azt követően, hogy már áprilisra jelentős hiányt halmozott fel a hazai költségvetés.
Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

Tiszaújvárosi robbanás: két sérültet hazaengedtek a miskolci kórházból

Eloltották a tüzet, egy halott, egy életveszélyes sérült

Tiszaújvárosi robbanás – Sulyok Tamás államfő megrendült

Bejelentést tett a Mol a tiszaújvárosi tragédia kapcsán

Hegedűs Zsolt: a sérülteket Debrecenben és Miskolcon ápolják, a Honvédkórház készenlétben

VIDEÓ
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.22. péntek, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megvan az új kormányfő Magyarország szomszédjában

Megvan az új kormányfő Magyarország szomszédjában

Titkos szavazáson 51 igen és 36 nem szavazattal a szlovén parlament pénteken Janez Jansát, a Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnökét választotta meg Szlovénia új miniszterelnökévé.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyászol az autósport: tragikusan fiatalon halt meg a legendás versenyző

Gyászol az autósport: tragikusan fiatalon halt meg a legendás versenyző

A tragikus hírt a NASCAR-verseny szervezői erősítették meg, röviddel azután, hogy a pilóta kórházba került.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio tries to reassure Nato allies over US troop deployments

Rubio tries to reassure Nato allies over US troop deployments

President Donald Trump says he wants to send more troops to Poland, a week after his officials cancelled a similar deployment.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 22. 17:56
Nyomoz a NAV a kulturális alap ügyében
2026. május 22. 17:20
Sertéspestis: már a Pest megyei Isaszeg is fertőzött
×
×