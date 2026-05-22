2026. május 22. péntek
A heap of white powder on black floor.
Nyitókép: kickers/Getty Images

Családi biznisz: apa, anya és lányaik terítették a drogot Enyingről

Infostart / MTI

A rendőrség összehangolt akcióban fogta el Enyingen a négy családtagot, míg a felső kapcsolatokat, két kábítószer-kereskedőt Érden, illetve Budaörsön. A házkutatás során mintegy hatmillió forintot, arany ékszereket, és egy nagy értékű BMW autót foglaltak le.

Elfogták a rendőrök egy enyingi család tagjait, akik a településen és a környékén kristály nevű kábítószert árultak – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI). Tájékoztatásuk szerint a hatóságok tavaly indítottak nyomozást, miután olyan információk birtokába jutottak, amelyek szerint az enyingi család „igen kiterjedt vevői körnek” árul kábítószert.

A gyanú szerint a 35 éves apa szerezte be a drogot felső kapcsolataitól, Pest megyéből. A kábítószer adagolását, porciózását 15 éves lánya végezte, míg az értékesítést az apa, az anya, valamint a férfi húga.

A rendőrség kedden összehangolt akcióban fogta el Enyingen a négy családtagot, míg a felső kapcsolatokat, két kábítószer-kereskedőt Érden, illetve Budaörsön.

A házkutatás során mintegy hatmillió forintot, arany ékszereket, és egy nagy értékű BMW autót foglaltak le.

Mivel az enyingi címeknél felmerült, hogy a célszemélyeknél lőfegyverek lehetnek, ezért a művelethez a nyomozók a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek segítségét kérték.

A nyomozók kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg a szülőket, a lányukat és a férfi húgát, valamint a Pest megyében elfogott két férfit. A 35 éves enyingi férfit, 32 éves feleségét, valamint 31 éves húgát a rendőrök bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat. A többiek egyelőre szabadlábon védekeznek.

Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

Menetel a Wall Street, a közel-keleti fejleményekre várnak a befektetők

Robbanás történt a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén, a halálos áldozatot is követelő baleset hírére nagyot esett a Mol árfolyama, a magyar tőzsde pedig a kedvező nemzetközi részvénypiaci környezettel szembe menve egyre nagyobb mínuszban van. Európához hasonlóan Amerikában is az emelkedésé a főszerep, a Dow index ráadásul új történelmi csúcsra is került.

Meglepő, mi tartja életben a magyar építőipart: egyetlen gigaprojekt húzta fel a számokat

Első ránézésre nem indult rosszul az év az építőiparban, de a számokat erősen torzítja egy óriásberuházás.

Rubio tries to reassure Nato allies over US troop deployments

President Donald Trump says he wants to send more troops to Poland, a week after his officials cancelled a similar deployment.

