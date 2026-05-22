Családi biznisz: apa, anya és lányaik terítették a drogot Enyingről

Elfogták a rendőrök egy enyingi család tagjait, akik a településen és a környékén kristály nevű kábítószert árultak – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI). Tájékoztatásuk szerint a hatóságok tavaly indítottak nyomozást, miután olyan információk birtokába jutottak, amelyek szerint az enyingi család „igen kiterjedt vevői körnek” árul kábítószert.

A gyanú szerint a 35 éves apa szerezte be a drogot felső kapcsolataitól, Pest megyéből. A kábítószer adagolását, porciózását 15 éves lánya végezte, míg az értékesítést az apa, az anya, valamint a férfi húga.

A rendőrség kedden összehangolt akcióban fogta el Enyingen a négy családtagot, míg a felső kapcsolatokat, két kábítószer-kereskedőt Érden, illetve Budaörsön.

A házkutatás során mintegy hatmillió forintot, arany ékszereket, és egy nagy értékű BMW autót foglaltak le.

Mivel az enyingi címeknél felmerült, hogy a célszemélyeknél lőfegyverek lehetnek, ezért a művelethez a nyomozók a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek segítségét kérték.

A nyomozók kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg a szülőket, a lányukat és a férfi húgát, valamint a Pest megyében elfogott két férfit. A 35 éves enyingi férfit, 32 éves feleségét, valamint 31 éves húgát a rendőrök bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat. A többiek egyelőre szabadlábon védekeznek.