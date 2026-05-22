Kemény torlódás a Balaton felé, máshol sem jobb a helyzet

Rendkívül erős a forgalom az országos gyorsforgalmi és főúthálózaton is.

Az ünnepi hosszú hétvége miatt a közkedvelt szabadidős, nyaraló- és kirándulóhelyekhez, valamint a jelentősebb turisztikai célpontokhoz vezető utakon, útvonalakon érdemes hosszabb menetidővel számolni – írja az Útinform.

- az M7-es autópályán a Balaton felé Martonvásár és Érd között,

- az M1-es autópályán Budapest felé Tatától,

- az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Budapesttől Gyöngyösig,

Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a külső sávban a kamionok okozta torlódás, Tatától kezdődően, a 70-es km-től a 20-es km-ig tart, a forgalom főleg a csomópontoknál lassul. Kérjük, ennek tudatában tervezzék meg útvonalukat!

