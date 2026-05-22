Ünnepi változások a közlekedésben: minden hadra fogható szerelvényt bevetnek a MÁV-nál

Minden hadra fogható járművet forgalomba állít a MÁV-csoport, hogy mindenki számára biztosítsa a kiszámítható utazást a pünkösdi hosszú hétvégén is, amelyen a főszezont idéző, erős forgalom várható.

Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook-oldalán közzétett videóban kiemelte: a pünkösdi hétvégén rengetegen kelnek útra, és ehhez sokan a közösségi közlekedést választják. A MÁV-csoport kiemelten készül erre az időszakra, a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik a férőhelyek számát, az InterCityken mintegy 10 százalékkal több férőhelyet tudnak biztosítani, ahol pedig motorvonatokkal dolgoznak, mint a Mátrába, vagy a Velencei-tóra, több egységet állítanak szolgálatba.

Bejegyzésében azt írta: a kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon hosszabb összeállítású, nagyobb kapacitású szerelvények közlekednek majd.

A zavartalan közlekedés érdekében Budapesten és több vidéki csomópontban tartalékszerelvények is készenlétben állnak, munkatársaik pedig megerősített ügyeleti jelenléttel segítik a pünkösdi időszak forgalmának lebonyolítását, legyen szó akár a nagyforgalmú pályaudvarokon szolgálatot teljesítő utasmenedzserekről vagy épp az erősítésre, pótlásra kész MÁVbuszok járművezetőiről.

„Jó idő várható és nagy forgalom: utasaink a jegyelővétellel segíthetik a munkánkat!”

– hangsúlyozta a vezérigazgató.

A MÁV-csoport közleménye szerint minden hadra fogható járművet forgalomba állít a közlekedési társaság, hogy mindenki számára biztosítsa a kiszámítható utazást a pünkösdi hosszú hétvégén is, amelyen a főszezont idéző, erős forgalom várható.

Mint írják, a megnövekedett utasigényekhez igazodva a legforgalmasabb vasúti és autóbuszos viszonylatokban nagyobb befogadóképességgel, szükség esetén többletférőhelyekkel, valamint a rendelkezésre álló járműtartalékaik bevonásával állnak az utasok rendelkezésére. A forgalomszervezés során különös figyelmet fordítanak azokra az útvonalakra, amelyeken az ünnepi hétvégéken rendszeresen jelentős utasszám-emelkedést tapasztalnak.

Az előszezoni és a szokásos hétvégi többletkapacitáson túl, további erősítőkocsikkal készülnek a távolsági vonatok esetében is, valamint a karbantartásokat is úgy ütemezték, hogy a lehető legtöbb jármű álljon rendelkezésre a hosszú hétvégén.

„Összességében az előszezoni hétvégékhez képest már péntektől és a pünkösdi időszak egésze alatt többlet ülőhelykapacitást fogunk biztosítani a vasúti járatainkon, amelyek közlekedését az Országos Haváriaközpont által koordinált, az ország több pontján állomásozó, így szükség esetén gyorsan bevethető MÁVbuszok is biztosítják majd” – hangsúlyozzák.

A főbb budapesti pályaudvarokon, Siófokon és Balatonfüreden, valamint a Tópart, Balaton InterCity és a Tisza-tó sebesvonaton diákmunkások, utasmenedzserek segítik a kerékpárosok utazását, a kerékpárok elhelyezését és az utastájékoztatást.

Az utasokat arra kérik, hogy segítsék munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket – legegyszerűbben a MÁVPlusz applikációban, ahol 15 százalékos okoskedvezményt biztosítanak minden belföldi vonat- és buszjegyre, kerékpárjegyre valamint helyjegyre. „Az elővételi információk birtokában a MÁV-csoport valóban ott vetheti be a megerősített kapacitásokat, ahol azokra leginkább szükség lesz” – emelik ki a közleményben.

A vonatok

  • 24-én (vasárnap) ünnepnapi,
  • 25-én (hétfőn) vasárnapi,
  • 26-től (keddtől) ismét munkanapi közlekedési rend szerint közlekednek.

Az autóbuszokra érvényes közlekedési rend

  • 23-án (szombaton) szabadnapi,
  • 24-én (vasárnap) munkaszüneti napi,
  • 25-én (pünkösd hétfőn) a hét első iskolai előadási és munkanapját megelőző munkaszüneti napi rend szerint közlekednek a járatok.
