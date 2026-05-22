Guardiola elköszön a Manchester City kispadjától

Guardiola angliai időszakát megelőzően az FC Barcelonánál (2008-2012), majd a Bayern Münchennél (2013-2016) dolgozott rendkívül eredményesen, a Citynél 2016 február elején jelentették be érkezését, a csapatot a 2016-2017-es szezontól vette át. Irányításával hatszor nyertek bajnokságot (2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024) és a Bajnokok Ligájában a 2021-es döntős részvételt követően 2023-ban összejött a régóta várt nagy siker, a végső győzelem. Ezeken kívül a csapattal FA-kupát, angol Ligakupát és Szuperkupát, valamint UEFA Szuperkupát és FIFA klubvilágbajnokságot is nyert. Utóbbi kettőt a BL-hez hasonlóan 2023-ban, amely szezonban a bajnoki cím mellé begyűjtötték az FA-kupa-trófeát is.

A Manchester City honlapja Guardiolával kapcsolatban közölte: az edző csupán az első csapat kispadjáról távozik, a klub kötelékéből nem, az együttest tulajdonosként működtető City Football Groupnál vállal globális nagyköveti szerepet.

Guardiola a honlapnak adott búcsúinterjúban távozásáról úgy fogalmazott: ne kérdezzék az okot, hogy miért megy el.

„Nincs ok, de mégis tudom legbelül, hogy ez az én időm. Semmi sem örök, ha az lenne, akkor maradtam volna. Örökké magammal viszem viszont az érzést, az embereket, az emlékeket, a szeretetet, amit az én Manchester Citym iránt érzek” – mondta.

A spanyol tréner kiemelte: dolgoztak, szenvedtek, harcoltak, és a maguk módján a legjobb tudásuk szerint tették a dolgukat.

Khaldoon al-Mubarak, a Manchester City elnöke hozzátette: az elmúlt tíz évben „az őszinteség és a bizalom” képezte a Guardiolával közös munka alapját, amelyre bármikor építhettek és támaszkodhattak, és bízhattak abban, hogy annak köszönhetően együtt majd megtalálják a kérdéseikre, problémáikra a helyes válaszokat.

„Ma a helyes válasz az, hogy Pep fejezze be munkáját a Manchester City menedzsereként” – fogalmazott.

Guardiola a Manchester Citytől a leghosszabb ideig hivatalban lévő vezetőedzőként távozik, vasárnap az Aston Villa ellen 593., egyben utolsó alkalommal ül majd a csapat kispadján tétmérkőzésen. A szakembert ötször választották meg az angol bajnokságban a szezon edzőjének, a Ligaedzők Szövetségénél háromszor kapta meg az Év menedzsere elismerést.

Guardiola a 2025-2026-os idényben a bajnokságban az utolsó forduló eredményétől függetlenül biztosan második helyen végez a Cityvel, az FA-kupát azonban idén is sikerült elhódítania az együttessel.