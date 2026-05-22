Estés F1-hétvége jön, no meg magyar-német a hoki-vb-n – sport a tévében

M4 Sport
18.30: Forma-1, Kanadai Nagydíj, szabadedzés
20.00: Kosárlabda, férfi NB I, döntő, 3. mérkőzés, NHSZ-Szolnoki Olajbányász - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
22.30: Forma-1, Kanadai Nagydíj, sprintidőmérő
Sport 1
15.30: Jégkorong, világbajnokság, csoportkör, Németország-Magyarország
20.00: Jégkorong, világbajnokság, csoportkör, Finnország - Nagy-Britannia
Sport 2
15.30: Küzdősport, Friday Fight, Bangkok
19.00: Kézilabda, német bajnokság, Eisenach-Lemgo
Eurosport 1
12.30: Országúti kerékpár, Giro d'Italia, 13. szakasz
Eurosport 2
19.00: Golf, PGA Tour, The CJ Cup Byron Nelson, 2. nap
Spíler 1
20.55: Labdarúgás, Francia Kupa, döntő, RC Lens-OGC Nice
Arena 4
15.30 és 18.00: Tenisz, ATP-torna, 1. és 2. elődöntő, Hamburg
20.30: Labdarúgás, német másodosztály, rájátszás, 1. mérkőzés, RW Essen-Greuther Fürth