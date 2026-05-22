2026. május 22. péntek Júlia, Rita
Nyitókép: Unsplash

Bejelentést tett a Mol a tiszaújvárosi tragédia kapcsán

Infostart / MTI

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében péntek reggel. Az olajtársaság rövid közleményt adott ki a tragikus balesetről.

Mint arról beszámoltunk, halálos robbanás történ a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette. Az eset után a Mol az alábbiakat közölte:

„A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során robbanás történt. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van. Az esetnek több súlyos sérültje és egy halálos áldozata van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják.”

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás, a tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van – közölte a Mol Nyrt. pénteken hozzátéve, hogy a balesetben egy ember meghalt. Közölték, az esetnek több súlyos sérültje is van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják.

Magyar Péter miniszterelnök reggel jelentette be a balesetet a Facebook-oldalán, akkor azt is írta, hogy Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával.

Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
