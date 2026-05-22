Bejelentést tett a Mol a tiszaújvárosi tragédia kapcsán

Mint arról beszámoltunk, halálos robbanás történ a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette. Az eset után a Mol az alábbiakat közölte:

„A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során robbanás történt. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van. Az esetnek több súlyos sérültje és egy halálos áldozata van. A baleset körülményeit a szakértők vizsgálják.”

Magyar Péter miniszterelnök reggel jelentette be a balesetet a Facebook-oldalán, akkor azt is írta, hogy Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával.