A Vaskupola izraeli rakétaelhárító rendszer tüzel Tel-Avivban egy iráni rakétatámadás alatt, a 2025. június 15-re virradó éjjel. Az izraeli hadsereg az iráni nukleáris fejlesztések infrastruktúráját, katonai célpontokat és üzemanyagraktárakat támadott, Irán pedig ballisztikus rakétákkal és drónokkal lőtt izraeli célpontokat.
Nyitókép: MTI/EPA/Atef Szafadi

Az izraeli Vaskupola jelentheti a mentőövet a Volkswagen egyik üzeme számára

Infostart

A világ egyik vezető autógyártója, az 1937-ben alapított Volkswagen fennállása óta az egyik legsúlyosabb válságát éli. A wolfsburgi székhelyű cég a kiutat keresi, amit az autógyártás mellett a fegyvergyártás segíthet. Információk szerint a vállalat első lépésként az izraeli Vaskupola rakétavédelmi rendszer támogatásában közreműködhet.

Az elmúlt hetekben több bejelentés hangzott el arról, hogy a Volkswagen az értékesítési nehézségek, a kínai konkurencia és az amerikai vámok miatt költségcsökkentést tervez. Oliver Blume vezérigazgató ezt hivatalosan is megerősítette, utalva arra is, hogy a takarékosság érdekében 2030-ig 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A jövő érdekében új stratégiára van szükség – érvelt a vezérigazgató, aki egy korábbi nyilatkozatában nem zárta ki a „profilbővítést” sem.

A legfrissebb, több német hírportál által ismertetett értesülések egybehangzóan arra utalnak, hogy a Volkswagen az autógyártás mellett fegyvergyártásba kezd. Ennek helyszíne a tíz németországi VW-gyár közül a válság által leginkább sújtott osnabrücki üzem lehet. Az alsó-szászországi gyár ugyanis a Porsche és több más márka gyártásának beszüntetésére kényszerült, és felvetődött az üzem bezárásának opciója is.

Lapinformációk szerint ez a veszély elhárult, előkészítő tárgyalások kezdődtek ugyanis Volkswsagen és az izraeli állami tulajdonban lévő Rafael Advanced Defence Systems vállalat közötti együttműködésről, konkrétan a Rafael által elsősorban a Hamász és a Hezbollah terrorszervezetek elleni védekezés érdekében kifejlesztett Vaskupola légvédelmi rendszer különböző alkatrészekkel történő ellátásáról.

A Financial Times „bennfentes” értesüléseire hivatkozó német tudósítások szerint a szóban forgó alkatrészeket az osnabrücki üzemben állítanák elő, ami azt is jelentené, hogy a Vaskupola légvédelmi rendszer „közvetve” az alsó-szászországi üzem megmentője lehet.

A tudósítások szerint a gyárat átalakítják. Az üzem hordozórakétákat és áramfejlesztőket, valamint Vaskupola rendszer rakétáit szállító teherautókat fog gyártani.

A bezárással is fenyegetett osnabrücki üzem átalakítása ugyanakkor azzal is jár, hogy a 2300 munkahelyet sikerülhet megmenteni. Értesülések szerint a német kormány támogatja a projektet.

Maga a Volkswagen hivatalosan egyelőre nem nyilatkozott az említettekkel kapcsolatban.

„Minden lehetőséget megvizsgálunk, hogy az alsó-szászországi üzemet jövőbiztossá tegyük" – fogalmazott napokkal ezelőtt az üzemi tanács elnöke, nem kizárva ezzel, hogy a fegyvergyártás is opciót jelenthet.

Újabb fordulatok a háborúban - Mi történik a piacokon?

Az elmúlt napokban visszapattantak a tőzsdék, miután több indikáció is érkezett az iráni háború deeszkalációjával kapcsolatban, beleértve Donald Trump hét eleji megszólalását az egyeztetésekről, és az amerikai béketervről. Az piacok azonban ma újra lefordultak, miután Irán jelezte, hogy nem szándékozik közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal, még akkor sem, ha Teherán jelenleg vizsgálja az amerikai javaslatot a háború befejezésére. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy a két ország közötti, közvetítőkön keresztül történő üzenetváltás nem jelenti azt, hogy tárgyalásokat folytatnánk az USA-val. Szerdán az iráni állami média arról számolt be, hogy az ország elutasítja az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát, és ismertette a háború befejezésére vonatkozó saját feltételeit. Az eseményeket követően ismét lefordulás látszik a tőzsdéken, az ázsiai piacok estek ma reggel, és Európában is eséssel indult a nap.

Bíróság elé állt a megbuktatott venezuleai elnök: sok ásza lehet Madurónak is?

Az Egyesült Államokban bíróság elé álló Nicolás Maduro ügyében kulcsszerepet kap a narkoterrorizmus elleni törvény.

'A game-changing moment for social media' - what next for big tech after landmark addiction verdict?

The ruling could be the beginning of the end of social media as we know it, writes the BBC's technology editor Zoe Kleinman.

