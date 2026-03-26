Az izraeli Vaskupola jelentheti a mentőövet a Volkswagen egyik üzeme számára

Az elmúlt hetekben több bejelentés hangzott el arról, hogy a Volkswagen az értékesítési nehézségek, a kínai konkurencia és az amerikai vámok miatt költségcsökkentést tervez. Oliver Blume vezérigazgató ezt hivatalosan is megerősítette, utalva arra is, hogy a takarékosság érdekében 2030-ig 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A jövő érdekében új stratégiára van szükség – érvelt a vezérigazgató, aki egy korábbi nyilatkozatában nem zárta ki a „profilbővítést” sem.

A legfrissebb, több német hírportál által ismertetett értesülések egybehangzóan arra utalnak, hogy a Volkswagen az autógyártás mellett fegyvergyártásba kezd. Ennek helyszíne a tíz németországi VW-gyár közül a válság által leginkább sújtott osnabrücki üzem lehet. Az alsó-szászországi gyár ugyanis a Porsche és több más márka gyártásának beszüntetésére kényszerült, és felvetődött az üzem bezárásának opciója is.

Lapinformációk szerint ez a veszély elhárult, előkészítő tárgyalások kezdődtek ugyanis Volkswsagen és az izraeli állami tulajdonban lévő Rafael Advanced Defence Systems vállalat közötti együttműködésről, konkrétan a Rafael által elsősorban a Hamász és a Hezbollah terrorszervezetek elleni védekezés érdekében kifejlesztett Vaskupola légvédelmi rendszer különböző alkatrészekkel történő ellátásáról.

A Financial Times „bennfentes” értesüléseire hivatkozó német tudósítások szerint a szóban forgó alkatrészeket az osnabrücki üzemben állítanák elő, ami azt is jelentené, hogy a Vaskupola légvédelmi rendszer „közvetve” az alsó-szászországi üzem megmentője lehet.

A tudósítások szerint a gyárat átalakítják. Az üzem hordozórakétákat és áramfejlesztőket, valamint Vaskupola rendszer rakétáit szállító teherautókat fog gyártani.

A bezárással is fenyegetett osnabrücki üzem átalakítása ugyanakkor azzal is jár, hogy a 2300 munkahelyet sikerülhet megmenteni. Értesülések szerint a német kormány támogatja a projektet.

Maga a Volkswagen hivatalosan egyelőre nem nyilatkozott az említettekkel kapcsolatban.

„Minden lehetőséget megvizsgálunk, hogy az alsó-szászországi üzemet jövőbiztossá tegyük" – fogalmazott napokkal ezelőtt az üzemi tanács elnöke, nem kizárva ezzel, hogy a fegyvergyártás is opciót jelenthet.