Tiszaújvárosi robbanás – Sulyok Tamás államfő megrendült

Idén nyáron sokan szó szerint „kilépnének” a képernyőből: egy friss, 28 országban végzett Mastercard-kutatás szerint az európaiak a digitális zaj és az algoritmusok helyett egyre inkább az utazást, a gasztronómiát és a közösségi élményeket választják. A válaszadók közel kétharmada személyes ajánlás alapján dönt programokról, miközben a költések is átrendeződnek: sokan kevesebbet fordítanának kütyükre és streamingre, hogy több maradjon az élményekre és emlékekre. A trend a magyaroknál is látszik: közös élmény, táguló horizont, új ízek – minél inkább online a hétköznap, annál értékesebbé válik az offline nyár.