2026. május 22. péntek Júlia, Rita
Katz Sándor akadémikus, felsőoktatásért felelős államtitkár.
A miniszter megnevezte az új felsőoktatásért felelős államtitkárt

Infostart / MTI

Katz Sándor akadémikust kérte fel Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak.

Lannert Judit pénteken a Facebook-oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét.

„Különösen fontosnak tartom, hogy egyszerre érti a tudományos kiválóság, az egyetemi autonómia és a modern intézményvezetés szempontjait” – fogalmazott a tárcavezető, kiemelve, hogy olyan vezetőre van szükség, aki nemcsak kiváló tudós, hanem képes közösségeket építeni és hosszú távon gondolkodni a magyar felsőoktatás jövőjéről.

Lannert Judit bejegyzésében a megújuló oktatáspolitika rendkívül fontos területének nevezte a felsőoktatást, hangsúlyozva, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, egyszerre versenyképes, autonóm és valóban a 21. század kihívásaira készíti fel a hallgatókat.

Hiszem, hogy a magyar felsőoktatás jövője a nyitottságon, a tudás megbecsülésén, a nemzetközi együttműködéseken és a szakmai kiválóságon múlik. Ehhez erős, hiteles és felkészült vezetőkre van szükség – jelentette ki a miniszter.

Lannert Judit szerdán jelentette be, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban – a közigazgatási és parlamenti államtitkárságok mellett - négy szakmai államtitkárság jön létre: kora gyermekkori jóllétért, közoktatásért, felsőoktatásért, valamint szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárság.

A miniszter azóta közölte azt is, hogy kora gyermekkori jóllétért felelős szakállamtitkárnak Kereki Judit közgazdászt, gyógypedagógust, szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárnak pedig Naderi Zsuzsanna közgazdászt, okleveles könyvvizsgálót kérte fel.

Szombaton „hagyományos" nyitva tartás, de várhatóan óriási roham lesz a boltokban, vasárnap-hétfőn pedig a boltok zárva lesznek – a szokásos kivételekkel, mint a benzinkutak, nonstop üzletek, dohányboltok, virágüzletek. Vigyázzunk az online rendeléssel is, jellemzően vasárnap és hétfőn csak ételt szállítanak ki! Kedden minden visszaáll a normál kerékvágásba.
Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

A mesterséges intelligencia fejlődésével az emberi létezés értelme hanyatlását éljük meg, ami nem technológiai, hanem antropológiai kihívásnak számít - jelentette ki XIV. Leó pápa pénteken kiadás előtt álló enciklikája témáit ismertetve.

A korábbi trendekkel szemben a kereslet visszaesett és a kínálat erősen bővült.

The rare species of Ebola involved - known as Bundibugyo - kills around a third of those infected and has no proven vaccine yet.

