Műtrágyát terít egy mezőgazdasági vállalkozó.
Nyitókép: Pixabay

Egy évre mentesülnek bizonyos műtrágyák az EU-s vámok alól

Infostart / MTI

A lépés célja, hogy csökkentsék az európai gazdálkodók és a műtrágyaipar költségeit. Az engedmény nem vonatkozik az orosz és fehérorosz termékekre.

Az Európai Unió Tanácsa egy évre felfüggesztette az uniós mezőgazdasági termelésben használt nitrogénalapú műtrágyákra – köztük a karbamidra és az ammóniára – kivetett vámtarifákat – közölte az uniós tanács pénteken.

A brüsszeli közlemény szerint az intézkedés célja az uniós gazdálkodók és a műtrágyaipar költségeinek csökkentése.

A felfüggesztés csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket még nem importáltak vámmentesen az EU-ba olyan országokból, amelyek preferenciális hozzáféréssel rendelkeznek az úgynevezett legnagyobb kedvezményes elbánású (MFN) vámtarifák alapján. Az intézkedés a 2024-es legnagyobb kedvezményes import mennyiségének megfelelő árukvótára korlátozódik, valamint az Oroszországból és Fehéroroszországból ugyanebben az évben importált mennyiség 20 százalékára.

A felfüggesztés nem vonatkozik az Oroszországból importált termékekre, válaszul az Ukrajna elleni háborúra.

Az intézkedés a Fehéroroszországból importált termékekre sem vonatkozik, tekintettel arra, hogy az ország támogatja Oroszország háborúját, valamint – mint írták – Minszk „semmibe veszi” a nemzetközi jogot, az alapvető szabadság-, illetve emberi jogokat.

Az uniós tanács kiemelte: a döntés jobb hozzáférést biztosít az európai gazdálkodóknak a megfizethető, megbízható műtrágyaellátáshoz, és segít rugalmasabb ellátási láncokat és partnerségeket kiépíteni világszerte. Az intézkedés továbbá csökkenti az EU függőségét Oroszországtól és Fehéroroszországtól a műtrágyatermékek esetében, és segít egy diverzifikáltabb kereskedelmi hálózat kiépítésében – tették hozzá.

Az intézkedés az EU hivatalos kihirdetését követő napon lép hatályba, és egy évig lesz alkalmazandó. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a műtrágyapiacot, és szükség esetén javasolja a felfüggesztés meghosszabbítását vagy módosítását – tették hozzá.

Tiszaújvárosi Mol-robbanás

Eloltották a tüzet, egy halott, egy életveszélyes sérült
Sikerült eloltani a péntek délelőtti robbanás során keletkezett tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében – közölte péntek késő délelőtt a katasztrófavédelem borsodi szóvivője. Az utómunkálatok zajlanak, a levegő összetételét is mérik.
 

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Lidl-áruház, amelynek építése évek óta húzódik

Megkapta az építési engedélyt az új Lidl-áruház Siófokon, így a beruházás előkészítése új szakaszba lépett. A város keleti részén épülő üzlet parkolójának és útcsatlakozásának engedélyeztetése jelenleg is zajlik, a kiviteli tervek pedig már készülnek. A projekt évekig húzódott különböző engedélyezési akadályok, köztük a plázastop szabályozás miatt.

Gigantikus pénzesőt ígér Magyar Péter a kórházaknak: kiderült az igazság, pillanatok alatt elillanhat az összeg

Nato chief welcomes US sending 5,000 troops to Poland

President Trump's announcement on Thursday night came ahead of a meeting of Nato foreign ministers.

