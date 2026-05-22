ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.59
usd:
308.92
bux:
129728.5
2026. május 22. péntek Júlia, Rita
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Gálik Zoltán: az Ukrajnának ajánlott speciális státuszt nem ismeri az uniós jog, de politikai megegyezés lehet róla

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Ukrajnának az Európai Unió „társult tagjává” kellene válnia, javasolta egy indítványban Friedrich Merz német kancellár. Hogy ez pontosan mit jelent, arról Gálik Zoltán külpolitikai szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense beszélt az InfoRádióban.

A nemzetközi sajtó birtokába jutott dokumentumok szerint Friedrich Merz német kancellár azt javasolja, hogy Ukrajna kapjon társult tagsági státuszt az unióban a teljes jogú csatlakozásig vezető folyamat idejére. Mint azt Gálik Zoltán külpolitikai szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense az InfoRádióban kiemelte,

az európai jog ilyen kategóriát nem ismer, ez inkább egy politikai ötlet.

A javaslatnak az lenne a lényege, hogy Ukrajna közelebb kerülne az Európai Unió intézményeihez, részt vehetne az európai csúcsokon, a miniszteri üléseken megfigyelő lehetne, bár nem kapna szavazati jogot, nem lehetne hivatalos képviselete az intézményekben, de egyszersmind a döntéshozatalnak a közelébe kerülne, hiszen az informális vitákon esetleg részt vehetne. Hozzátette: maga a csatlakozás nagyon hosszú folyamat, emiatt ez inkább egy gesztus lenne Ukrajna számára, hiszen a tulajdonképpeni csatlakozás jogi lépéseit mindenképpen meg kellene tenni.

A tényleges csatlakozást nagyon konkrét feltételek teljesítéséhez kötik, melynek végére az adott tagállamnak teljesen át kell vennie az unió közösségi jogát, az úgynevezett acquis communautaire-t. Ha Ukrajna ide eljutna, akkor dönthetnének közösen az államok úgy, hogy megérett erre a tagságra, elfogadta a feltételeket. Ám ez, mint Gálik Zoltán emlékeztetett, nagyon hosszú folyamat, 35 fejezetből áll, 6 nagy, úgynevezett klaszterbe vagy csoportba vannak rendezve a különböző feltételek. Ukrajna már elnyerte a tagjelölti státuszt, megkezdte a csatlakozási szerződés alapján a folyamatot,

végzett az úgynevezett cleaning, vagyis jogátvilágítási folyamattal. Maguk a fejezetek azért továbbra sincsenek még nyitva, bár elő vannak készítve. Az, hogy ezeket a követelményeket teljesítse, hosszú évekbe telhet még.

A külpolitikai szakértő hozzátette: nagyon fontos, hogy Ukrajna speciális helyzetben van.

„Az Európai Unió 2015-től már elindította az országot a társult tagsági feltételek felé két nagyon fontos megállapodással. Az egyik a társulási megállapodás, aminek része volt egy úgynevezett mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás. Korábban ilyen típusú szerződést nem ajánlottak államoknak, és 2015-16-tól kezdve megindult a jogharmonizációja és a piaci integrációja is Ukrajnának, úgyhogy sokkal felkészültebb helyzetben van, mint mondjuk korábban akár a balti államok többsége, vagy még korábban, hogyha visszatekintünk a '90-es évekre, a kelet-európai államok voltak” – emlékeztetett Gálik Zoltán.

Ezzel a német kancellár által javasolt átmeneti helyzettel egyébként

Ukrajna nem kapna politikai reprezentációt, nem vehetne részt például szakpolitikai döntésekben, köztük a kül- és a biztonságpolitikában sem,

ahol nagyon sok igazodás már megtörtént. A pénzügyi és az intézményi integráció erősödne, de az „explicit biztonsági dimenzióját azért valamilyen módon tartalmazná ez” a Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint, mert Friedrich Merz felvetette, hogy esetleg az Európai Uniónak a közös kül- és biztonságpolitikai részében az úgynevezett közös védelmi politikának még inkább integrált tagja lehetne Ukrajna.

„Ez a stratégiai döntés előkészítésben esetleg fokozott szerepet jelentene Ukrajnának, illetve fölvetette – ami jogilag nagyon megkérdőjelezhető –, hogy az Európai Unió közös védelempolitikai garanciarendszerébe is beemelné Ukrajnát. Ez azt jelenteni, hogy

nem a NATO-n keresztül, hanem az Európai Unión keresztül emelnék be, aminek ugyan a NATO-hoz képest meglehetősen puha a biztonságigarancia-rendszere, de mindenképpen figyelemre méltó, hogy ezen egy közös gondolkodás kezdődne el”

– értelmezte Gálik Zoltán a kiszivárgott információkat.

Kérdés lehet még az, hogy a közösségi forrásokhoz Ukrajna ebben a társult tagsági viszonyban hozzáférne-e. Ezzel kapcsolatban a külpolitikai szakértő kiemelte, hogy ez a kérdés szélesebb értelemben értelmezhető, hiszen 2017-ben Emmanuel Macronnak a javaslatára az Európai Uniónak a kibővítésére a nagyon szigorú, »mindent teljesítek és tag vagyok« módszer helyett helyett egy fokozatos rendszert vázoltak föl.

„Ez azt jelenti, hogy ha a jogállamiságban, az igazságszolgáltatásban, a korrupcióellenes reformokban, a közigazgatási reformokban előre megy egy ország – ez lehetne az első fázis –, akkor bizonyos források könnyebben jutnak el hozzá. Utána lehetne teljesíteni például a mezőgazdasággal kapcsolatos technikai, illetve egyéb feltételeket, és akkor megnyílhatnának más források. Úgyhogy ez a gondolkodásban továbbra is jelen van, de teljes jogú tagságot semmiképpen nem adnának Ukrajnának, tehát nem kaphatna hozzáférést az Európai Uniónak azokhoz a nagy alapjaihoz – kohéziós források, regionális forrás, vagy éppen a mezőgazdasági alap –, ami csak a teljes jogú tagoknak jár” – mondta.

Azt egyelőre nem tudni, mit szól Friedrich Merz javaslatához a többi nagy uniós tagállam, de mivel ez politikai alku lehetne, biztos, hogy egyeztetések szükségesek – tette hozzá Gálik Zoltán. Úgy látja,

az nem jó üzenet a többi várakozó ország számára, hogy valamiért Ukrajna speciálisabb feltételeket kap,

hiszen akkor ezt ki kellene terjeszteni a többi, jelenleg várakozó országra, vagy a tárgyalásokat folytató országokra, ezért hosszú út lesz, mire ebből bármiféle megállapodás születhet, és ha lesz is olyan, az is inkább csak egy politikai gesztus lesz, semmint egy konkrét jogi csomag.

Egyébként a kijevi vezetés is attól tart, hogy ezzel a gesztussal, a társult tagsággal benne is ragadhat ebben a státuszban. Mint a külpolitikai szakértő rámutatott, ez a helyzet kétarcú, hiszen Ukrajna egyrészt a különböző feltételek teljesítésében, a piaci integráció előkészítésében, és jogilag is sokkal felkészültebb, ugyanakkor egy háborúban álló, nagy ország, ami az Európai Unió belső szavazási viszonyait, a belső transzfereket, a közös költségvetés kérdését – gyakorlatilag minden nagyon fontos elemet – mélyen érinti.

Vagyis „egy közepes vagy nagy ország csatlakozásának az összes kínját magával hozza”, úgyhogy itt még amellett, hogy Ukrajnának a feltételeket teljesítenie kell, az Európai Unió belső folyamatait is föl kell készíteni a csatlakozásra, ami szintén hosszú évekig tartó folyamat lehet – zárta elemzését Gálik Zoltán külpolitikai szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense az InfoRádióban.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Gálik Zoltán: az Ukrajnának ajánlott speciális státuszt nem ismeri az uniós jog, de politikai megegyezés lehet róla

ukrajna

uniós tagság

gálik zoltán

friedrich merz

budapesti corvinus egyetem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Erste Bank: 4 százalékra ugró infláció és 1,4 százalékos GDP-növekedés jöhet

Erste Bank: 4 százalékra ugró infláció és 1,4 százalékos GDP-növekedés jöhet
Ha májusban nem ad jelzést az MNB a kamatcsökkentésről, akkor hónapokat kell várni egy ilyen lépésre – mondta Nyeste Orsolya. Az InfoRádió arról is kérdezte az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét, hogy milyen várakozásaik vannak a GDP-arányos deficit alakulására idén azt követően, hogy már áprilisra jelentős hiányt halmozott fel a hazai költségvetés.
Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

Tiszaújvárosi robbanás: két sérültet hazaengedtek a miskolci kórházból

Eloltották a tüzet, egy halott, egy életveszélyes sérült

Tiszaújvárosi robbanás – Sulyok Tamás államfő megrendült

Bejelentést tett a Mol a tiszaújvárosi tragédia kapcsán

Hegedűs Zsolt: a sérülteket Debrecenben és Miskolcon ápolják, a Honvédkórház készenlétben

VIDEÓ
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Készen állnak a szállítók: jöhet az EU Temu-vámja

Készen állnak a szállítók: jöhet az EU Temu-vámja

A világ három legnagyobb szállítmányozási vállalata, a DHL, a FedEx és a UPS közösen kérte az EU pénzügyminisztereit, hogy fokozatosan vezessék be a kis értékű csomagokra vonatkozó új vámszabályokat. Szerintük a fix termékvám könnyen kivitelezhető, de a többi intézkedéshez időt kérnek, amit egyébként az EU biztosít is számukra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a nagy lakástrükk: így lehet játszva tágas családi házhoz jutni - erről még mindig sok magyar nem tud

Itt a nagy lakástrükk: így lehet játszva tágas családi házhoz jutni - erről még mindig sok magyar nem tud

A budapesti használt téglalakások átlagára 2026 első negyedévében 76 millió forint volt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio tries to reassure Nato allies over US troop deployments

Rubio tries to reassure Nato allies over US troop deployments

President Donald Trump says he wants to send more troops to Poland, a week after his officials cancelled a similar deployment.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 22. 18:08
Leó pápa nekiment a mesterséges intelligenciának
2026. május 22. 14:01
Téli-nyári időszámítás – Amerika megunta a téblábolást
×
×