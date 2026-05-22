Máris változtat a Fidesz, tagokat cserél több parlamenti bizottságban

Több parlamenti bizottságban is tagokat cserél a Fidesz-frakció. Az ellenzéki párt tájékoztatása szerint az Országgyűlés alakuló ülésén elfogadottakhoz képest kisebb változtatásokat kezdeményeztek.

Az egészségügyi bizottságban Kovács Sándor helyét Vitányi István veszi át, aki emellett megtartja tagságát a digitalizációs és technológiai bizottságban is. Utóbbi testületből távozik Lezsák Anna, aki az oktatási bizottságban folytatja munkáját, ahonnan Radics Béla ül át Lezsák Anna megürült helyére.

Horváth László képviselő, korábbi drogügyi kormánybiztos a nemzetbiztonsági bizottságban is tagságot kap Kocsis Máté helyén, emellett megtartja tisztségét az egészségügyi bizottságban, és júliusig a művelődésiben is, amit akkortól várhatóan Szekeres Pál tölt majd be, aki a párt döntése értelmében Orbán Balázs európai parlamenti mandátuma miatti lemondás okán kerül majd országgyűlési képviselői székbe.

Szekeres Pál a mandátumszerzését követően a művelődési bizottság mellett a szociális bizottságnak is tagja lesz.