2026. május 22. péntek Júlia, Rita
Presser Gábor Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas előadóművész, zeneszerző, zongorista és énekes, érdemes művész a fővárosi Papp László Budapest Sportarénában 2018. október 8-án.
Nyitókép: MTI Fotó: Balogh Zoltán

Hosszú hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart

A pünkösdi hosszú hétvégén több aspektusból is vizsgálják az InfoRádió Aréna-vendégei pünkösd ünnepét, de hallható lesz Steigervald Krisztián, Navracsics Tibor, Szlávik János, Salát Gergely, Szabó Olivér Norton, Nagy-Kálózy Eszter, Presser Gábor, Horn Gábor és Fodor Gábor is. Tartson velünk!

Szombat

11.00-12.00 Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa

14.00-15.00 Navracsics Tibor leköszönt közigazgatási és területfejlesztési miniszter

16.00-17.00 Szalai Máté, a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója

18.00-19.00 Hortobágyi Cirill katolikus pap, bencés szerzetes, pannonhalmi főapát

23.00-24.00 Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője

Vasárnap

5.00-6.00 Cseh Tibor András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke

8.00-9.00 Martos Levente Balázs Esztergom-budapesti segédpüspök

13.00-14.00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője

14.00-15.00 Szabó Olivér Norton fizikus, csillagász

16.00-17.00 Nagy-Kálózy Eszter Kossuth-díjas színművész

18.00-19.00 Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának korábbi lelkészi elnöke

23.00-24.00 Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke

Hétfő

3.00-4.00 Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője

5.00-6.00 Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója

7.00-8.00 Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója

8.00-9.00 Pető Attila kreszprofesszor

10.00-11.00 Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza Közművelődési és tudományos szakcsoport vezetője

13.00-14.00 Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke

14.00-15.00 Presser Gábor zeneszerző, előadóművész

16.00-17.00 Steigervald Krisztián generációkutató

18.00-19.00 Kuzmányi István diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője

23.00-24.00 Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója

Kedd

2.30-3.30 Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója

5.00-6.00 Cseh Tibor András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke

Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
Az iráni külügyminisztérium szóvivője a Taszním hírügynökségnek nyilatkozva óvatosan fogalmazott az atomprogramról folyó tárgyalások állásáról. Jelezte, hogy a megállapodás egyelőre nincs karnyújtásnyira.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 358,97 forintról 358,54 forintra csökkent.

President Donald Trump says he wants to send more troops to Poland, a week after his officials cancelled a similar deployment.

