Hosszú hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00-12.00 Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
14.00-15.00 Navracsics Tibor leköszönt közigazgatási és területfejlesztési miniszter
16.00-17.00 Szalai Máté, a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója
18.00-19.00 Hortobágyi Cirill katolikus pap, bencés szerzetes, pannonhalmi főapát
23.00-24.00 Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Vasárnap
5.00-6.00 Cseh Tibor András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
8.00-9.00 Martos Levente Balázs Esztergom-budapesti segédpüspök
13.00-14.00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
14.00-15.00 Szabó Olivér Norton fizikus, csillagász
16.00-17.00 Nagy-Kálózy Eszter Kossuth-díjas színművész
18.00-19.00 Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának korábbi lelkészi elnöke
23.00-24.00 Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke
Hétfő
3.00-4.00 Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
5.00-6.00 Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója
7.00-8.00 Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
8.00-9.00 Pető Attila kreszprofesszor
10.00-11.00 Sándor Ildikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza Közművelődési és tudományos szakcsoport vezetője
13.00-14.00 Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke
14.00-15.00 Presser Gábor zeneszerző, előadóművész
16.00-17.00 Steigervald Krisztián generációkutató
18.00-19.00 Kuzmányi István diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője
23.00-24.00 Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója
Kedd
2.30-3.30 Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója
5.00-6.00 Cseh Tibor András, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke