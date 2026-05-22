Kigyulladt egy hűtőkamion a sztrádán, az érintett szakaszt lezárták

Kigyulladt egy hűtőkamion az M3-as autópályán, Hatvannál. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a főváros felé vezető oldalon lángoló szerelvényhez két hivatásos hatvani tűzoltóegység vonult ki – írja a 24.hu.

A krémtúrót szállító teherautó vontatója és a rakomány egy része is égett, a tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a lap megkeresésére elmondta, a tűzeset során senki sem sérült meg, az autópálya érintett szakaszát időszakosan lezárták.

A sűrű fekete füsttel égő járműről olvasói videót is közölt a lap.