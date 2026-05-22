Az Európai Unió szigorítja a kutya- és macskatartásra vonatkozó szabályokat

Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta azt az új jogszabályt, mely első alkalommal állapít meg harmonizált, uniós szintű szabványokat a macskák és kutyák jólétére, tenyésztésére, azonosítására és nyomon követhetőségére vonatkozóan. A brüsszeli közlemény szerint a jogszabály célja, hogy javítsa az átláthatóságot a kedvtelésből tartott állatok kereskedelmében, miközben segíti a hatóságokat a csalárd gyakorlatok és a határokon átnyúlóan működő illegális kereskedőhálózatok elleni küzdelemben.

Az új szabály közös követelményeket vezet be a macskák és kutyák uniós értékesítésében részt vevő tenyésztők, eladók, menhelyek és online platformok számára.

Kötelező azonosítási és regisztrációs rendszereket hoz létre az egész unióban a teljes nyomon követhetőség biztosítására.

A jogszabály reagál az illegális kereskedelemmel, a felelőtlen tenyésztéssel és az online kisállat-értékesítés térnyerésével kapcsolatos növekvő aggodalmakra is, amelyek jelentős kockázatoknak tették ki az állatokat és a fogyasztókat egyaránt.

A szabályozás szigorúbb állatjóléti követelményeket vezet be a tenyésztésre, a tartásra, a gondozásra és az állatorvosi ellátásra vonatkozóan. Rendkívüli testi adottságokkal rendelkező macskák és kutyák nem vehetnek részt versenyeken, bemutatókon vagy kiállításokon.

A macskák és kutyák értékesítése online hirdetéseinek ellenőrizhető azonosítóinformációkat kell tartalmazniuk,

továbbá nem uniós országokból származó állatokra azonos szabványok vonatkoznak majd - írták.

A jogszabály a kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. Egyes rendelkezései átmeneti időszakot írnak elő, hogy a gazdasági szereplőknek és a tagállamoknak elegendő idejük legyen az új követelményekhez való alkalmazkodásra.