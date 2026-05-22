Jön a háromnapos hétvége, így lesz zárva minden – mutatjuk a részleteket

Pünkösd vasárnap ünnepnap, pünkösdhétfő pedig hivatalos munkaszüneti nap, így a nagy üzletláncok országszerte zárva tartanak mindkét napon, hasonlóan az egyéb üzletekhez. Ami kivétel lehet, az a plázákban, bevásárlóközpontokban az egyes üzletek.

Fontos kivétel még, hogy az OMV benzinkutakon egyes SPAR express egységek, a kis boltok, amelyek családi üzemeltetésben működnek, a trafikok, újságosok és virágboltok – ezeknek nem kötelező a zárva tartás, ők dönthetnek úgy, hogy nyitva lesznek, ám ez nem „kötelező”, így érdemes előre tájékozódni. Van még néhány speciális üzlet, mint a reptéri, amelyek ünnepnapon is nyitva lehet.

A legtöbb esetben az online bevásárlás sem működik a két ünnepnapon: a megrendelőfelületek sok esetben felveszik a megrendelést, de a kiszállítás csak kedden indul újra. Mielőtt rendelünk, mindenképp ellenőrizzük, hogy az adott cég mit ígér!

Online ételt rendelni viszont ünnepnapokon is lehet.

A gyógyszertárakban ügyeleti rend van, pünkösdvasárnap és hétfőn a 0–24 órás, valamint a kijelölt ügyeletes és készenléti gyógyszertárak lesznek nyitva az előre bejelentett módon.

Sokfelé a piacok vasárnap nyitva lesznek, nekik nem kötelező a bezárás – helyben érdemes tájékozódni róla, hogy a mi lakóhelyünkön mi a helyzet.

Egyes plázák is teljesen bezárnak – máshol viszont, főleg, ahol van mozi, nyitva tartanak az étkezőegységek is.