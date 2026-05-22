2026. május 22. péntek Júlia, Rita
Munkaszüneti nap lehet december 24-e. A Nemzeti Választási Bizottság hitelesítette a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének erről szóló népszavazási kezdeményezését – de lehet, hogy referendumra sem lesz szükség, mert az időközben kormányra kerülő Tisza Pártnak is volt ilyen ígérete.
Jön a háromnapos hétvége, így lesz zárva minden – mutatjuk a részleteket

Szombaton „hagyományos” nyitva tartás, de várhatóan óriási roham lesz a boltokban, vasárnap-hétfőn pedig a boltok zárva lesznek – a szokásos kivételekkel, mint a benzinkutak, nonstop üzletek, dohányboltok, virágüzletek. Vigyázzunk az online rendeléssel is, jellemzően vasárnap és hétfőn csak ételt szállítanak ki! Kedden minden visszaáll a normál kerékvágásba.

Pünkösd vasárnap ünnepnap, pünkösdhétfő pedig hivatalos munkaszüneti nap, így a nagy üzletláncok országszerte zárva tartanak mindkét napon, hasonlóan az egyéb üzletekhez. Ami kivétel lehet, az a plázákban, bevásárlóközpontokban az egyes üzletek.

Fontos kivétel még, hogy az OMV benzinkutakon egyes SPAR express egységek, a kis boltok, amelyek családi üzemeltetésben működnek, a trafikok, újságosok és virágboltok – ezeknek nem kötelező a zárva tartás, ők dönthetnek úgy, hogy nyitva lesznek, ám ez nem „kötelező”, így érdemes előre tájékozódni. Van még néhány speciális üzlet, mint a reptéri, amelyek ünnepnapon is nyitva lehet.

A legtöbb esetben az online bevásárlás sem működik a két ünnepnapon: a megrendelőfelületek sok esetben felveszik a megrendelést, de a kiszállítás csak kedden indul újra. Mielőtt rendelünk, mindenképp ellenőrizzük, hogy az adott cég mit ígér!

Online ételt rendelni viszont ünnepnapokon is lehet.

A gyógyszertárakban ügyeleti rend van, pünkösdvasárnap és hétfőn a 0–24 órás, valamint a kijelölt ügyeletes és készenléti gyógyszertárak lesznek nyitva az előre bejelentett módon.

Sokfelé a piacok vasárnap nyitva lesznek, nekik nem kötelező a bezárás – helyben érdemes tájékozódni róla, hogy a mi lakóhelyünkön mi a helyzet.

Egyes plázák is teljesen bezárnak – máshol viszont, főleg, ahol van mozi, nyitva tartanak az étkezőegységek is.

Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

Eloltották a tüzet, egy halott, egy életveszélyes sérült

Tiszaújvárosi robbanás – Sulyok Tamás államfő megrendült

Bejelentést tett a Mol a tiszaújvárosi tragédia kapcsán

Hegedűs Zsolt: a sérülteket Debrecenben és Miskolcon ápolják, a Honvédkórház készenlétben

Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
Megkongatta a vészharangot a pápa, megkezdődött az emberi lét értelmének hanyatlása

Megkongatta a vészharangot a pápa, megkezdődött az emberi lét értelmének hanyatlása

A mesterséges intelligencia fejlődésével az emberi létezés értelme hanyatlását éljük meg, ami nem technológiai, hanem antropológiai kihívásnak számít - jelentette ki XIV. Leó pápa pénteken kiadás előtt álló enciklikája témáit ismertetve.

Itt a hatalmas fordulat az ingatlanpiacon: tömegesen kezdik csökkenteni a lakások árait - most éri meg lépni a vevőknek?

Itt a hatalmas fordulat az ingatlanpiacon: tömegesen kezdik csökkenteni a lakások árait - most éri meg lépni a vevőknek?

A korábbi trendekkel szemben a kereslet visszaesett és a kínálat erősen bővült.

UK scientists developing new Ebola vaccine that could be ready in months

UK scientists developing new Ebola vaccine that could be ready in months

The rare species of Ebola involved - known as Bundibugyo - kills around a third of those infected and has no proven vaccine yet.

2026. május 22. 15:32
Ünnepi változások a közlekedésben: minden hadra fogható szerelvényt bevetnek a MÁV-nál
2026. május 22. 15:20
Kálomista Gábor kiszáll, de nem mindenhonnan, és éles kritikát fogalmazott meg
