Rég nem látott pompáját kapja vissza a legújabb budapesti Duna-híd

A Rákóczi hidat szombaton tisztítják – közölte a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. pénteken.

A közlemény szerint szombaton 6.30 és 20 óra között a Rákóczi híd meleg vizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik.

A munkák két műszakban, környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológia alkalmazásával zajlanak, egy-egy forgalmi sáv ideiglenes lezárásával.

A Budapesti Közművek köztisztasági munkatársai a minél kisebb akadályoztatás érdekében, a napi forgalmi terheléshez igazodva a hídmosást 6.30 és 13.30 óra között a déli (Budáról Pestre vezető) oldalon kezdik, majd a délutáni órákban, 14.30 és 20 óra között az északi (Pestről Budára) vezető oldalon fejezik be – áll a közleményben.