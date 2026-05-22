Sertéspestis: már a Pest megyei Isaszeg is fertőzött

A Gödöllői Járási Főállatorvosi Hivatal és a Pest Vármegyei Helyi Járványvédelmi Központ tájékoztatása alapján Isaszeg is abba a térségbe tartozik, ami az afrikai sertéspestis (ASP) betegség vaddisznókban történő előfordulása miatt fertőzött területté vált – írja a település önkormányzatának tájékoztatása alapján a Portfolio.

Az afrikai sertéspestis emberre veszélytelen, a sertésállományra nézve viszont rendkívül ragályos és veszélyes.

Isaszeg vezetése ezért felhívta a sertéstartók figyelmét, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy minimalizálják az állataik megfertőződésének veszélyét.