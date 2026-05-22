Infostart.hu
2026. május 22. péntek Júlia, Rita
business woman tries to stop the time
Nyitókép: fcscafeine/Getty Images

Téli-nyári időszámítás – Amerika megunta a téblábolást

Infostart / MTI

Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága 48-1 arányban támogatta csütörtökön azt a törvényjavaslatot, amely egész évben érvényben tartaná a nyári időszámítást az Egyesült Államokban.

A Sunshine Protection Act néven ismert kezdeményezést várhatóan egy közlekedési törvénycsomag részeként vezetnék be. A javaslat célja, hogy megszüntesse az évente kétszeri óraátállítást.

A támogatók szerint a téli hónapokban a hosszabb esti világosság a gazdasági aktivitást is élénkítené. Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán üdvözölte a bizottsági szavazást, és úgy fogalmazott: itt az ideje, hogy az embereknek ne kelljen többé az órával foglalkozniuk, és megszűnjön az évente kétszer ismétlődő „nevetséges” átállás költsége.

A törvényjavaslatnak még át kell mennie a teljes képviselőházon, majd a szenátusnak is napirendre kell vennie.

Az amerikai szenátus 2022 márciusában már egyhangúlag megszavazta az egész éves nyári időszámítás bevezetését, de akkor a képviselőház nem tárgyalta az indítványt.

A nyári időszámítás az Egyesült Államok csaknem egész területén az 1960-as évek óta van érvényben. Egész éves alkalmazását a második világháború idején, majd 1974-ben az energiamegtakarítás érdekében is bevezették, ám az intézkedés népszerűtlensége miatt később visszavonták.

Sikerült eloltani a péntek délelőtti robbanás során keletkezett tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa vesztette életét, ketten súlyosan, négy könnyebben megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszínen tartott péntek délutáni sajtótájékoztatón. Kapitány István szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben. A vizsgálat megkezdődött, a kormány is részt vesz benne és részletes tájékoztatást adnak róla.
 

Ismét feszültebbé vált a viszony Fehéroroszország és Európa között: Minszk Oroszországgal közösen gyakorolta az atomrakéták bevetését, kihúzva a gyufát Ukrajnánál és a NATO-nál is. Aljaxandr Lukasenka a gyakorlat után jelentette: egyébként szívesen egyeztetne Zelenszkij elnökkel is. Ezzel párhuzamosan úgy néz ki, hogy az ukrán dróngyártás kezd átlépni egy kritikus - és az oroszoknak egyre jobban fájó - szintet.

A telitalálat összegének felső korlátját, a 120 millió eurót legutóbb a 2025. 39. játékhetében érte el az Eurojackpot, azt akkor egy német játékos nyerte meg.

