Hegedűs Zsolt: a sérülteket Debrecenben és Miskolcon ápolják, a Honvédkórház készenlétben áll

Az egészségügyi miniszter is megszólalt a péntek reggeli tiszaújvárosi halálos Mol-üzemi robbanás kapcsán.

Hegedűs Zsolt a Facebookon azt írta, súlyos ipari baleset történt 8.47-kor, a jelenlegi információk szerint egy ember életét vesztette, egy ember életveszélyes légúti sérüléseket szenvedett, őt a Debreceni Egyetemre szállították, további hét fő könnyebb égési sérüléseket szenvedett.

Ő is részvétet nyilvánított az elhunyt családtagjai felé, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt, egyúttal bejelentette, a mentési kapacitás és a kórházi fogadóképesség elegendő, a sérülteket Debrecenben és Miskolcon látják el, a Honvédkórház készenlétben áll.

„Köszönöm a mentők, az egészségügyi dolgozók, a katasztrófavédelem és minden beavatkozó gyors, szakszerű munkáját” – írta még Hegedűs Zsolt.

Ugyanezzel, illetve hasonló a tartalommal posztolt kevéssel később a helyszínre tartó Kapitány István energetikai miniszter is.