Infostart.hu
2026. május 22. péntek
Oldalára borult e-roller fekszik a járdán, belóg egy füves területre.
Nyitókép: FooTToo, Getty Images/iStockphoto

E-rolleres okozott horrorbalesetet Óbudán – bejelentést tett a polgármester

Infostart

Óbuda polgármestere Facebook-posztban ajánlott jogi segítséget a csütörtöki rolleres gázolás áldozatának családja részére, egyben hangsúlyozta, mennyire fontos lenne, ha a régóta várt új KRESZ szigorúan szabályozná a mikromobilitási eszközöket.

Csütörtökön súlyos rollerbaleset történt Óbudán, a Zab utca és a Búza utca kereszteződésénél: egy e-rolleres férfi a zebrán elütött egy gyalogost, aki súlyos fejsérülést szenvedett.

Kiss László polgármester az eset kapcsán Facebook-posztjában kijelentette: intézkedéseket kért a roller-közlekedéssel kapcsolatban, és segítséget kínált az áldozat családjának.

Beszámolójában leírta, a helyszínre elsőként a kerület közterület-felügyelői érkeztek, akik azonnal biztosították a területet, irányították a forgalmat, és segítették a mentők, valamint a rendőrség munkáját.

Kiss László posztjában hangsúlyozta, az elmúlt napokban zajlott razziáink célja többet közt éppen a rolleres és kerékpáros közlekedés szabályainak betartatása volt, hogy megelőzhetők legyenek az ehhez hasonló, jogos közfelháborodást okozó esetek.

Óbuda polgármestere kérte a kormányzatot, hogy az új KRESZ-ben szigorúan lépjen fel a rolleres szabálytalanságok ellen, valamint külön kérte a belügyminisztert, hogy a tárca a nyári időszakban szervezzen kifejezetten a rolleres és kerékpáros közlekedést felügyelő ellenőrzéseket.

Zárásképpen Kiss László jogsegélyt ajánlott fel a balesetet szenvedett idős férfi családjának, és kérte őket, hogy keressék fel az önkormányzatot az ügyben.

Ha májusban nem ad jelzést az MNB a kamatcsökkentésről, akkor hónapokat kell várni egy ilyen lépésre – mondta Nyeste Orsolya. Az InfoRádió arról is kérdezte az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzőjét, hogy milyen várakozásaik vannak a GDP-arányos deficit alakulására idén azt követően, hogy már áprilisra jelentős hiányt halmozott fel a hazai költségvetés.
Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

A világ három legnagyobb szállítmányozási vállalata, a DHL, a FedEx és a UPS közösen kérte az EU pénzügyminisztereit, hogy fokozatosan vezessék be a kis értékű csomagokra vonatkozó új vámszabályokat. Szerintük a fix termékvám könnyen kivitelezhető, de a többi intézkedéshez időt kérnek, amit egyébként az EU biztosít is számukra.

A budapesti használt téglalakások átlagára 2026 első negyedévében 76 millió forint volt.

President Donald Trump says he wants to send more troops to Poland, a week after his officials cancelled a similar deployment.

