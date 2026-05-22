E-rolleres okozott horrorbalesetet Óbudán – bejelentést tett a polgármester

Csütörtökön súlyos rollerbaleset történt Óbudán, a Zab utca és a Búza utca kereszteződésénél: egy e-rolleres férfi a zebrán elütött egy gyalogost, aki súlyos fejsérülést szenvedett.

Kiss László polgármester az eset kapcsán Facebook-posztjában kijelentette: intézkedéseket kért a roller-közlekedéssel kapcsolatban, és segítséget kínált az áldozat családjának.

Beszámolójában leírta, a helyszínre elsőként a kerület közterület-felügyelői érkeztek, akik azonnal biztosították a területet, irányították a forgalmat, és segítették a mentők, valamint a rendőrség munkáját.

Kiss László posztjában hangsúlyozta, az elmúlt napokban zajlott razziáink célja többet közt éppen a rolleres és kerékpáros közlekedés szabályainak betartatása volt, hogy megelőzhetők legyenek az ehhez hasonló, jogos közfelháborodást okozó esetek.

Óbuda polgármestere kérte a kormányzatot, hogy az új KRESZ-ben szigorúan lépjen fel a rolleres szabálytalanságok ellen, valamint külön kérte a belügyminisztert, hogy a tárca a nyári időszakban szervezzen kifejezetten a rolleres és kerékpáros közlekedést felügyelő ellenőrzéseket.

Zárásképpen Kiss László jogsegélyt ajánlott fel a balesetet szenvedett idős férfi családjának, és kérte őket, hogy keressék fel az önkormányzatot az ügyben.