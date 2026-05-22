2026. május 22. péntek
Magyar Péter kormányának miniszterei.
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

A kormány visszavont fontos korábbi döntéseket

Infostart / MTI

Visszavonja a kormány Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és visszavonja a büntetőbíróság statútumának, valamint a bíróság kiváltságairól és mentességéről szóló megállapodás felmondását. Az erről szóló kormányhatározatok a Magyar Közlönyben jelentek meg pénteken.

Az egyik határozat szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett.

A kormány elrendeli az Egyesült Nemzetek Diplomáciai Konferenciája által a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában, 1998. július 17-én elfogadott statútumának, és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló, New Yorkban, 2002. szeptember 10-én elfogadott megállapodás felmondásáról szóló 2025. évi XXX. törvény hatályon kívül helyezésére irányuló törvényjavaslat előkészítését és a törvényjavaslat benyújtását Országgyűléshez – tették hozzá.

A másik határozatban szerepel, hogy a kormány felhívja a külügyminisztert, tegye meg a büntetőbíróság statútumának és a büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló megállapodás felmondásának visszavonásához szükséges jognyilatkozatokat, egyúttal visszavonja a megállapodás felmondására való felhatalmazásról szóló 1090/2025. (IV. 3.) kormányhatározatot.

Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

