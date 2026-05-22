Ismert tévés lesz a Tisza-frakció sajtófőnöke

„A parlamenti munka iránti közbizalom erősítéséhez elengedhetetlen a nyitott, felelős és korrekt kommunikáció. Ezt a szemléletet fogja képviselni a Tisza-frakció, a sajtókommunikációjában is. Nándor tapasztalatával, szakmai felkészültségével és a hivatása iránti alázatos hozzáállásával fontos szerepet tölt majd be a frakció mindennapi munkájában” – írta Bujdosó Andrea a Facebook-oldalán.

Horváth Nándor korábban az RTL Híradó riportere volt, 2014-től 2024-ig dolgozott a csatornánál. A választási kampányban a 24.hu számára is készített videóriportokat – írja az atv.hu