2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
A Nobel-békedíjjal kitüntetett María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetõ nyilatkozik Masud Gharahkhaninak, a norvég parlament elnökének társaságában a törvényhozás oslói épületében a díj átadásának másnapján, 2025. december 11-én.
Nobel-díjas venezuelai politikus: tiszta választás nélkül nem fog menni

Infostart / MTI

A tiszta és szabad választások jelentik Venezuela stabilitásának egyetlen garanciáját, amelyek lehetővé teszik a rendezett átmenetet a demokráciába – jelentette ki María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető és Nobel-békedíjas politikus szombaton Madridban, sajtótájékoztatón.

Az ellenzéki vezető európai körútjának részeként érkezett a spanyol fővárosba, ahol a polgármestertől már átvette a város aranykulcsát, elismerésül a venezuelai szabadságért, demokráciáért és megbékélésért folytatott küzdelméért. A madridi régió elnöke a tartomány aranymedáljával tüneti ki „a demokrácia, az emberi jogok védelme és a szabadság érdekében végzett fáradhatatlan munkájáért”.

María Corina Machado hangsúlyozta: nincs a világon a demokrácia iránt annyira egységes, eltökélt, felkészült és szervezett társadalom, mint a venezuelai.

Hangsúlyozta: nincs indok arra, hogy megakadályozzák a venezuelai társadalmat abban, hogy választásokon fejezze ki véleményét; azok, akik ragaszkodni akarnak a hatalomhoz, félnek az emberektől.

Mint mondta, hazájában a „bűnöző rezsim” Nicolas Maduro elnök letartóztatása ellenére is hatalmon marad, mert „egy gonosz alakot egy másik, még gonoszabb alakra cseréltek”. „Mi a venezuelai társadalmat képviseljük, amely békében akar előre haladni" – jegyezte meg.

María Corina Machado beszélt arról, hogy amikor országa szabad lesz, több millió, hazája elhagyására kényszerült venezuelai térhet vissza. „Venezuela szabad lesz, és hamarosan hazahozunk benneteket” – üzent honfitársainak.

Beszélt arról, hogy a szabad választások érdekében ő maga is mielőbb visszatérne hazájába a fenyegetések ellenére is.

Machado decemberben elhagyta Venezuelát, hogy átvegye a Nobel-békedíjat Oslóban, és azóta nem tért vissza.

„Kötelességünk, hogy Venezuelában legyünk és a venezuelai nép mellett álljunk" – jelentette ki, hozzátéve, hogy ennek érdekében tárgyalásokat folytat az amerikai kormánnyal.

Az amerikai elnökről szólva elmondta: a világon csak egyetlen vezető kockáztatta országa polgárainak életét Venezuela szabadságáért, és ez Donald Trump. „Erre a venezuelaiak mindig emlékezni fognak, és mindig hálásak lesznek érte" – fogalmazott.

Madridi látogatásán María Corina Machado találkozott a legnagyobb parlamenti ellenzéki erőnek számító konzervatív Néppárt (PP) elnökével, valamint a Vox párt vezetőjével is. Elutasította viszont a találkozót Pedro Sánchez szocialista miniszterelnökkel. Indokai között említette a hétvégén Barcelonában rendezett progresszív állam- és kormányfői találkozót, amelyen mások mellett a venezuelai ellenzékkel kritikus Gustavo Petro kolumbiai elnök is részt vesz.

A Telecinco tévécsatornának adott pénteki interjúban Machado bírálta a spanyol kormányt, amiért kezdeményezte az Európai Uniónál a Delcy Rodriguez venezuelai elnök elleni szankciók feloldását, miután a venezuelai nemzetgyűlés jóváhagyta a politikai foglyok amnesztiáját. Véleménye szerint fenn kell tartani a nyomást, amíg a demokrácia vissza nem tér a dél-amerikai országba.

A venezuelai közösség számára szombat délutánra nagyszabású rendezvényt hirdettek Madrid központjába, ahol találkozhatnak az ellenzéki vezetővel.

A hivatalos adatok szerint a spanyol fővárosban több mint 200 ezer venezuelai állampolgár él, míg országszerte több mint 500 ezer.

